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  • 06.10.2019 17:48
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 18:02

Son dakika: 'de PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, kırsalında devam operasyonlarda 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında,  İl Jandarma  Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist,  silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." denildi.

Tunceli'de PKK'ya darbe! 2 terörist öldürüldü

kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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