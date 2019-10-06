Tunceli kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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