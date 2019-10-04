Son dakika haberine göre, Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerinince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.