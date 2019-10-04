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  • Son Güncelleme: 04.10.2019 22:25

Son dakika: 'de 'ya ağır darbe! İki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki 'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!

Son dakika haberine göre, 'de düzenlenen hava destekli operasyonda iki 'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerinince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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