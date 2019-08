Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Poyrazköy'de '2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

'KAÇAK AVCILIK GELECEK NESİLLERİN HAKKINI GASP ETMEKTİR'

''Balıkçılarımız ''Vira Bismillah'' diyerek denizlere açılacak. Bereketli bir sezon diliyorum. 2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik. Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünleri kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclis'in açılmasıyla birlikte gerekli yasa teklifi Parlamento'ya sunulacaktır. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir.''

'HER YIL ON BİNLERCE TON PLASTİK DENİZLERİMİZE BOCA EDİLİYOR'

''Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere verilmiş bir emanettir. En iyi şekilde korumak, kollamak ve muhafaza etmek zorundayız. Her yıl on binlerce ton plastik, denizlerimize boca ediliyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor.''