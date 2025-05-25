PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

EMEKLİYE 4 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor. SGK'dan gelecek açıklama dört gözle bekleniyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ikramiyesi kimlere ödenecek? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Yurt dışında çalışanlar ne yapacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 10:18 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 10:38
Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Özellikle emekliler başta olmak üzere toplamda 15,5 milyon kişi, Kurban Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesini bekliyor. Ramazan Bayramı'nda zamlı olarak ödenen ikramiyelerin ikincisi için de geri sayım başladı. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak, kimler ne kadar alacak? Yeni emekliler bu haktan yararlanabilecek mi? İşte detaylar...

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Kurban Bayramı'nın denk geldiği ayda SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ödemeden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, millî sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye ödenecek.

Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Ödenecek Tutarlar Ne Kadar Olacak?

Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 4.000 TL ikramiye ödenecek.

Vefat eden eşinden %75 oranında ölüm aylığı alan kişiler 3.000 TL,
%50 oranında alanlar ise 2.000 TL alacak.
Anne veya babasından %25 oranında aylık alanlara da 1.000 TL ödeme yapılacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Sürekli İş Göremezlik Geliri Olanlar Ne Kadar Alacak?

İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişilere, bu oran doğrultusunda ikramiye ödenecek.

Örneğin:

%25 oranında iş gücü kaybı olanlara 1.000 TL,
%45 oranında kaybı olanlara 1.800 TL ikramiye yatırılacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Hem Emekli Hem de Ölüm Aylığı Alanlara Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

İkramiyeler yalnızca tek dosya üzerinden ödeniyor. Eğer bir kişi hem eşinden ölüm aylığı alıyor hem de emekli aylığına hak kazanmışsa, aylık oranı yüksek olan dosya esas alınarak ödeme yapılır. Bu durumda sadece emeklilikten dolayı 4.000 TL ödenecek. Emekli olup aynı zamanda sürekli iş göremezlik geliri alanlar da yalnızca emeklilikten dolayı ödeme alacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Yeni Emekliler İkramiyeden Yararlanacak mı?

İkramiye hakkından yararlanabilmek için bayramın bulunduğu ay içerisinde emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru yapan ve aylığı bağlanan kişiler, Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Ancak 1 Haziran ve sonrasında başvuranlar bu yıl değil, gelecek yıl ikramiye almaya başlayacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Başvuru Yapmak Gerekiyor mu?

Hayır, SGK bayram ikramiyesi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Herhangi bir başvuruya gerek yok.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

İkramiyeden Kesinti Yapılır mı?

İkramiye ödemelerinde hiçbir kesinti uygulanmaz. Bu ödemeler haczedilemez.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

İkramiyeler Ne Zaman Yatırılacak?

Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında. İkramiyelerin 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Net tarihler SGK tarafından resmi olarak açıklanacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

İkramiyelere Yeni Bir Zam Var mı?

Bu yıl ikramiye miktarları artırıldı. Ramazan Bayramı ödemeleri yeni tutarla yapılmıştı ve aynı rakam Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak. Ancak önümüzdeki yıl için yeni bir artış gündeme gelebilir.


Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Yeni emekliler de ödeme alacak mı?

1 Mart - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren ve aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Aylığı henüz bağlanmamış olanların ödemeleri, ilk maaşla birlikte yatırılacak.

Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Yurt dışında çalışanlar ne yapacak?

Hem Türkiye'de hem yabancı ülkelerde çalışmış ve kısmi emekli aylığı alanlara da, Türkiye'deki prim günlerinin toplam gün sayısına oranı dikkate alınarak ikramiye ödenecek.