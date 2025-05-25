Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Özellikle emekliler başta olmak üzere toplamda 15,5 milyon kişi, Kurban Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesini bekliyor. Ramazan Bayramı'nda zamlı olarak ödenen ikramiyelerin ikincisi için de geri sayım başladı. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak, kimler ne kadar alacak? Yeni emekliler bu haktan yararlanabilecek mi? İşte detaylar...

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak? Kurban Bayramı'nın denk geldiği ayda SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ödemeden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, millî sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye ödenecek. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Ödenecek Tutarlar Ne Kadar Olacak? Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 4.000 TL ikramiye ödenecek. Vefat eden eşinden %75 oranında ölüm aylığı alan kişiler 3.000 TL,

%50 oranında alanlar ise 2.000 TL alacak.

Anne veya babasından %25 oranında aylık alanlara da 1.000 TL ödeme yapılacak.

Sürekli İş Göremezlik Geliri Olanlar Ne Kadar Alacak? İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişilere, bu oran doğrultusunda ikramiye ödenecek. Örneğin: %25 oranında iş gücü kaybı olanlara 1.000 TL,

%45 oranında kaybı olanlara 1.800 TL ikramiye yatırılacak.