Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alacak mı? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 4 bin TL için geri sayım başladı

Özellikle emekliler başta olmak üzere toplamda 15,5 milyon kişi, Kurban Bayramı öncesi ödenecek bayram ikramiyesini bekliyor. Ramazan Bayramı'nda zamlı olarak ödenen ikramiyelerin ikincisi için de geri sayım başladı. Peki, ödemeler ne zaman yapılacak, kimler ne kadar alacak? Yeni emekliler bu haktan yararlanabilecek mi? İşte detaylar...
Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?
Kurban Bayramı'nın denk geldiği ayda SGK'dan yaşlılık, malullük, vazife malullüğü, ölüm aylığı veya sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu ödemeden faydalanacak. Ayrıca, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, millî sporcular ve terör mağduru siviller ile bu kişilerin hak sahiplerine de ikramiye ödenecek.
Ödenecek Tutarlar Ne Kadar Olacak?
Emeklilere Kurban Bayramı öncesi 4.000 TL ikramiye ödenecek.
Vefat eden eşinden %75 oranında ölüm aylığı alan kişiler 3.000 TL,
%50 oranında alanlar ise 2.000 TL alacak.
Anne veya babasından %25 oranında aylık alanlara da 1.000 TL ödeme yapılacak.
Sürekli İş Göremezlik Geliri Olanlar Ne Kadar Alacak?
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanan kişilere, bu oran doğrultusunda ikramiye ödenecek.
Örneğin:
%25 oranında iş gücü kaybı olanlara 1.000 TL,
%45 oranında kaybı olanlara 1.800 TL ikramiye yatırılacak.
Hem Emekli Hem de Ölüm Aylığı Alanlara Ne Kadar Ödeme Yapılacak?
İkramiyeler yalnızca tek dosya üzerinden ödeniyor. Eğer bir kişi hem eşinden ölüm aylığı alıyor hem de emekli aylığına hak kazanmışsa, aylık oranı yüksek olan dosya esas alınarak ödeme yapılır. Bu durumda sadece emeklilikten dolayı 4.000 TL ödenecek. Emekli olup aynı zamanda sürekli iş göremezlik geliri alanlar da yalnızca emeklilikten dolayı ödeme alacak.
Yeni Emekliler İkramiyeden Yararlanacak mı?
İkramiye hakkından yararlanabilmek için bayramın bulunduğu ay içerisinde emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar başvuru yapan ve aylığı bağlanan kişiler, Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Ancak 1 Haziran ve sonrasında başvuranlar bu yıl değil, gelecek yıl ikramiye almaya başlayacak.
Başvuru Yapmak Gerekiyor mu?
Hayır, SGK bayram ikramiyesi ödemelerini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Herhangi bir başvuruya gerek yok.
İkramiyeden Kesinti Yapılır mı?
İkramiye ödemelerinde hiçbir kesinti uygulanmaz. Bu ödemeler haczedilemez.
İkramiyeler Ne Zaman Yatırılacak?
Kurban Bayramı bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında. İkramiyelerin 2-5 Haziran arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Net tarihler SGK tarafından resmi olarak açıklanacak.
İkramiyelere Yeni Bir Zam Var mı?
Bu yıl ikramiye miktarları artırıldı. Ramazan Bayramı ödemeleri yeni tutarla yapılmıştı ve aynı rakam Kurban Bayramı'nda da geçerli olacak. Ancak önümüzdeki yıl için yeni bir artış gündeme gelebilir.
Yeni emekliler de ödeme alacak mı?
1 Mart - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi veren ve aylığı bağlanan kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak. Aylığı henüz bağlanmamış olanların ödemeleri, ilk maaşla birlikte yatırılacak.