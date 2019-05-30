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  • 31.05.2019 07:56
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 07:56

si anlamı ve önemi nedir? , ne demek? ?

nın sonlarına geldiğimiz şu günlerde binlerce vatandaş fazileti ve sevabı çok büyük si ne zaman sorusunun yanıtını aramaya başladı. Ramazan ayı içindeki Kadir Gecesi gecesine denk geliyor. Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğu aslında tam olarak bilinmiyor, İslam alimleri bu kutsal gece için bazı alametler saymıştır. ve önemi araştırılan konular arasında yerini aldı. , ne demek? Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 2019 yılında 31 Mayıs tarihinde idrak edilecek. Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelmektedir. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyorlar. Kadir suresinde Kur'an'ın Kadir Gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.

Müslümanlar için büyük önem taşıyan fazileti sevabı bol olan Kadir Gecesi bu sene Mayıs ayı içinde olacak. Ramazan ayının son haftasına denk gelen Kadri gecesi 2019 yılında 31 Mayıs'ta idrak edilecek. Müslümanlar bu tarihte bolca ibadet ediyorlar. Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelmektedir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Peki Kadir Gecesi nedir, ne demek? Kadir Gecesi anlamı ve önemi nedir? Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

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