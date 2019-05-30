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  • 31.05.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 15:52

Kadir gecesi cep telefonu resimli kutlama mesajı

Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi bu sene Cuma gecesine denk geliyor. Kadir Gecesi bol bol dua ve namazla geçirilmelidir. Bu gecede si ile 12 rekatlık tesbih namazı kılınması öneriliyor. Kadir Gecesi'nde dostlarınızı ve ailenizi de unutmayın. nı resimli olarak cep telefonunuzdan kısa ve öz güzel sözlerle atabilirsiniz. Kadir Gecenizi takvim.com.tr olarak biz de kutluyoruz.

Kadir gecesi mesajları 2019 - Kadir gecesi Whatsapp cep telefonu resimli kutlama mesajı SMS'leri. Kadir Gecesi yarın akşam kutlanıyor. Kadir Gecesine özel en güzel sözlerle resimli olarak mesajları hazırladık. Sevdiklerinize Kadir Gecesi mesajlari atmayı ihmal etmeyin. Kadir Geceniz kutlu olsun. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

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