Kadir gecesi mesajları 2019 - Kadir gecesi Whatsapp cep telefonu resimli kutlama mesajı SMS'leri. Kadir Gecesi yarın akşam kutlanıyor. Kadir Gecesine özel en güzel sözlerle resimli olarak mesajları hazırladık. Sevdiklerinize Kadir Gecesi mesajlari atmayı ihmal etmeyin. Kadir Geceniz kutlu olsun. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: