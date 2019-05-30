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  • Son Güncelleme: 30.05.2019 14:33

Millet Camii'nde özel programı! Dünyaca ünlü hafızlar katılacak

'nde 'nde Ankara Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı program düzenlenecek. Programa, tüm vatandaşlar davet edildi.

, 'nde Ankara Türk Din Musikisi Korosu ve dünyaca ünlü hafızların yer alacağı programa ev sahipliği yapacak.

KADİR GECESİ ÖZEL PROGRAMI
Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Camisi'nde, 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir Gecesi özel programı düzenlenecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVET EDİLDİ
'den Adem Kemaneci, 'dan Abdurrahman Sadien, 'dan Ahmet Abu'l Kasimi ile 'den Mu'tasım el-Asali ile Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer alacağı programa, tüm vatandaşlar davet edildi.

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