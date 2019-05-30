31 Mayıs bugün Kadir Gecesi mi? 2019 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Hz. Ömer ise Kadir gecesini şöyle anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Peki Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Yarın Kadir Gecesi mi, hangi gün Kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri!
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