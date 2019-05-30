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  • Son Güncelleme: 31.05.2019 13:10

bugün si mi, hangi gün?

si nedir anlamı ve faziletleri! İşte takvimi. Kadir Gecesi ne zaman 2019 araştırmaları binlerce müslüman tarafından merak ediliyor. O günü hakkıyla, ibadet ederek geçirmek isteyenler ve Kadir Gecesi belirtileri nelerdir merak ediyor.

31 Mayıs bugün Kadir Gecesi mi? 2019 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor araştırmaları hız kazandı. Hz. Ömer ise Kadir gecesini şöyle anlatır; Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi. Peki Kadir gecesi nasıl anlaşılır? Yarın Kadir Gecesi mi, hangi gün Kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri!

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