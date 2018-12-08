Abdullah Gül önce Karamollaoğlu ardından Kılıçdaroğlu ile buluştu

24 Haziran seçimleri öncesi, muhalefetin adayı olmak için zemin yoklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi tekrar dolaşmaya başladı. İddialara göre 24 Haziran öncesi ortak aday olarak Abdullah Gül'ün gösterilmesi için çaba harcayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde yine Gül ile görüşerek, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Gül, bu görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. CHP Lideri ile de gündemi masaya yatıran Abdullah Gül, fikirlerini açık bir şekilde beyan etti. 11. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde adaylık için görüşmelerin gerçekleştirildiğini kabul ettiğini, ancak 'geniş mutabakat' sağlanamadığı için aday olmadığını dile getirmişti.
İttifak arayışını sürdüren Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.
İttifak arayışını sürdüren Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.
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