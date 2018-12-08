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Abdullah Gül önce Karamollaoğlu ardından Kılıçdaroğlu ile buluştu

’da geniş mutakabat sağlanamadığı için aday olmayan Abdullah Gül yine sahneye çıktı. Önce ile ardından ile buluştu.

Geniş mutabakat!
leri öncesi, muhalefetin adayı olmak için zemin yoklayan 11. Abdullah Gül'ün ismi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi tekrar dolaşmaya başladı. İddialara göre 24 Haziran öncesi ortak aday olarak Abdullah Gül'ün gösterilmesi için çaba harcayan Saadet Partisi Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde yine Gül ile görüşerek, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Gül, bu görüşmenin ardından Genel Başkanı ile bir araya geldi. CHP Lideri ile de gündemi masaya yatıran Abdullah Gül, fikirlerini açık bir şekilde beyan etti. 11. Cumhurbaşkanı Gül, 24 Haziran seçimleri öncesinde adaylık için görüşmelerin gerçekleştirildiğini kabul ettiğini, ancak 'geniş mutabakat' sağlanamadığı için aday olmadığını dile getirmişti.



İttifak arayışını sürdüren Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ile de görüştü.

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