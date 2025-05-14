Riyad’daki 4’lü zirve dünya basınında! Başkan Erdoğan istedi Trump Suriye’ye yaptırımı kaldırdı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise online olarak katıldığı toplantı dünya gündemine damga vurdu.
4'LÜ ZİRVE DÜNYA BASININDA
ABD gazetesi The Washington Post, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Başkan Erdoğan için önemli bir haftaya denk geldiğini yazdı ve "Trump'ın Ortadoğu gezisi, Türkiye için hareketli birkaç günün ortasına denk geliyor. PKK'nın silahsızlanacağı ve Rusya ile Ukrayna'dan heyetlerin ağırlanacağı haberleri geliyor." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İSTEDİ
The Washington Post "Recep Tayyip Erdoğan tarafından da lobi faaliyetlerinde bulunuldu. Erdoğan Trump ile yaptığı çeşitli telefon görüşmelerinde ABD'den Suriye'nin yeni hükümetine yönelik yaptırımları hafifletmesini istedi." ifadelerini kullandı ve Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine kaldırdığını belirtti.
Politico ise Başkan Erdoğan'ın 4'lü zirveye online olarak katıldığını belirtirken Trump'ın yaptırımları kaldırma kararının Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığına yönelik sözlerine vurgu yaptı.
New York Post ise Başkan Erdoğan'ın görüşmeye online olarak katıldığına dikkat çekti.
GUARDIAN: TARİHİ ÖNEMDE
İngiliz haber ajansı Guardian'ın haberinde söz konusu toplantı ele alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının "tarihi önemde olduğu" ifadelerine yer verildi.
Reuters, söz konusu toplantıyı, "Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan, ABD, Suriye ve Suudi Arabistan liderlerinin görüşmesine çevrim içi katıldı" başlığıyla haber yaptı.