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Riyad’daki 4’lü zirve dünya basınında! Başkan Erdoğan istedi Trump Suriye’ye yaptırımı kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bir araya geldiği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın online katıldığı 4’lü zirve dünya basınında bir numaralı gündem. ABD basını Trump’ın Başkan Erdoğan ile konuştuktan sonra Suriye’ye yaptırımları kaldırdığına yönelik sözlerine vurgu yaparken İngiliz basını ise zirvenin tarihi önemi olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:48
Riyad’daki 4’lü zirve dünya basınında! Başkan Erdoğan istedi Trump Suriye’ye yaptırımı kaldırdı

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katıldığı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise online olarak katıldığı toplantı dünya gündemine damga vurdu.

Trump, Selman ve Şara, İHATrump, Selman ve Şara, İHA

4'LÜ ZİRVE DÜNYA BASININDA

ABD gazetesi The Washington Post, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Başkan Erdoğan için önemli bir haftaya denk geldiğini yazdı ve "Trump'ın Ortadoğu gezisi, Türkiye için hareketli birkaç günün ortasına denk geliyor. PKK'nın silahsızlanacağı ve Rusya ile Ukrayna'dan heyetlerin ağırlanacağı haberleri geliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Selman ve Şara, İHATrump, Selman ve Şara, İHA

BAŞKAN ERDOĞAN İSTEDİ

The Washington Post "Recep Tayyip Erdoğan tarafından da lobi faaliyetlerinde bulunuldu. Erdoğan Trump ile yaptığı çeşitli telefon görüşmelerinde ABD'den Suriye'nin yeni hükümetine yönelik yaptırımları hafifletmesini istedi." ifadelerini kullandı ve Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları Başkan Erdoğan'ın talebi üzerine kaldırdığını belirtti.

The Washington Post, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüThe Washington Post, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Politico ise Başkan Erdoğan'ın 4'lü zirveye online olarak katıldığını belirtirken Trump'ın yaptırımları kaldırma kararının Erdoğan ile konuştuktan sonra aldığına yönelik sözlerine vurgu yaptı.

Politico, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüPolitico, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

New York Post ise Başkan Erdoğan'ın görüşmeye online olarak katıldığına dikkat çekti.

GUARDIAN: TARİHİ ÖNEMDE

İngiliz haber ajansı Guardian'ın haberinde söz konusu toplantı ele alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının "tarihi önemde olduğu" ifadelerine yer verildi.

Reuters, söz konusu toplantıyı, "Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Erdoğan, ABD, Suriye ve Suudi Arabistan liderlerinin görüşmesine çevrim içi katıldı" başlığıyla haber yaptı.

Riyadda 4lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selmandan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandıRiyadda 4lü zirve! Başkan Erdoğan, Trump, Şara, Selmandan online toplantı | Trump: En çok yaptırımları kaldırma kararım alkışlandı

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