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Çin'den Rusya - Ukrayna açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya - Ukrayna arasında beklenen görüşme hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeler için elverişli koşulların yaratılması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 16:42
Çin’den Rusya - Ukrayna açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian basın toplantısı düzenledi. Bakan Jian, Rusya-Ukrayna görüşmesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

''GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLATILMASI İÇİN ELVERİŞLİ KOŞULLAR YARATILMALI''

Sözcü Lin, "Şunu vurgulamak isterim ki; Çin, Rusya-Ukrayna çatışmasının patlak verdiği ilk günden bu yana barışçıl görüşmeleri teşvik etmekte ısrar ederek, krizin diyalog yoluyla çözülmesini destekleyip, tüm tarafların Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılması için elverişli koşullar yaratması gerektiğinin altını çiziyor. Çin'in bu duruşu hep tutarlı ve net olarak sürmektedir" ifadelerini kullandı.

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