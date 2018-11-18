Dereye ev yok!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara müsaade etmeyeceklerini duyurdu. Kurum, "Ordu'da metrekareye 400 kilogram, Rize'de 100 kilogram yağış düştü. Bunlar belki bir yılda beklenen yağışlar ama bir iki saatte yağdı, afet oldu. Tüm dünyada artık iklim değişikliği ile mücadele etme zorunluluğu aşikar" ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca "Dere güzergahı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşın canı bize emanet. Bizim bir canımızı kaybetmemiz mi önemli oradaki dere üzerindeki bina mı önemli? Bizim için can önemli" dedi.
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