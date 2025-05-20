ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Seyirciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 20 Mayıs Salı günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!