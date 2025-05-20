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ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 Mayıs 2025 Salı akşamı televizyon izleyicileri ekran karşısına geçiyor. ATV'de Bir Gece Masalı dizisi yayınlanırken TRT 1, Kanal D, Star TV ve diğer ulusal kanallarda çeşitli dizi, film ve eğlence programları izleyicilerle buluşuyor. Peki bu akşam hangi diziler var? İşte 20 Mayıs Salı günü TV yayın akışı!

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:03 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 13:03
ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Seyirciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 20 Mayıs Salı günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

ATV: Bir Gece Masalı

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

Show Tv: Bahar

Star Tv: Kral Kaybederse

Kanal D: Eşref Rüya (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 MAYIS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah (Canlı)

10:00 Bahar (Tekrar)

12:30 Gelin Evi (Yeni Bölüm) – Canlı İzle

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 Show Ana Haber (Canlı)

20:00 Bahar (Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken (Canlı)

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)

19:00 Star Haber (Canlı)

20:00 Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

20 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) – Canlı İzle

13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 Eşref Rüya (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı