ATV YAYIN AKIŞI 20 MAYIS! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte tüm kanalların yayın akışı

Seyirciler, "Bu akşam hangi diziler var?" sorusuna yanıt arıyor. Yerli dizilerden sinema filmlerine, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki 20 Mayıs Salı günü güncel yayın akışında neler var? İşte ATV yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
ATV: Bir Gece Masalı
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
Show Tv: Bahar
Star Tv: Kral Kaybederse
Kanal D: Eşref Rüya (tekrar)
20 MAYIS ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
20 MAYIS TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
20 MAYIS STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken (Canlı)
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın (Yerli Dizi - Tekrar)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Kral Kaybederse (Yerli Dizi - Yeni Bölüm)
20 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Yeni Bölüm)
11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar) – Canlı İzle
13:30 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 Arka Sokaklar (Tekrar)
18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 Eşref Rüya (Tekrar)