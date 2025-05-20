SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 192. bölümden ipuçları: Claudius’un oyunu devrede!

atv ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden ‘Kuruluş Osman’, 192. bölümüyle 21 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ekrana geliyor. Yeni bölümde alınacak toy kararı, yaklaşan fetih ve uç beyliğinde karanlık planlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Kuruluş Osman 192. bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 14:29
Kuruluş Osman 192. bölümden ipuçları: Claudius’un oyunu devrede!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Herkes toyda alınacak kararın Osman Bey'in yeni hamlelerine dair ipuçları taşıyacağını düşünmektedir. Bu toy sadece bir istişare mi, yoksa büyük bir fethin habercisi mi?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDIUS VE SOFIA YENİDEN SAHNEDE

Uç bölgesinde gücünü her geçen gün artıran Osman Bey, Bizans'ta büyük bir endişeye yol açar. İmparator, kaybedilen otoriteyi yeniden tesis etmek ve Türk ilerleyişini durdurmak için düğmeye basar. Bu uğurda en güvendiği iki isim olan Claudius ve Sofia'yı tekrar görevlendirir. İmparator'un kurduğu yeni strateji, Osman Bey'in devlet hayalini gölgeleyebilecek mi? Uçlarda büyük bir fırtına kopmak üzere...

CLAUDIUS VE YİĞİT BEY'DEN TEHLİKELİ BİRLİKTELİK

Toy kararını öğrenen Yiğit Bey, Claudius'u bilgilendirir. Claudius ise Osman Bey'in kararına göre hareket edecektir. Bu tehlikeli ittifak, uç bölgesinde yeni bir karışıklığın fitilini ateşleyebilir. Claudius, Osman'ı engellemek için her yolu denemeye kararlıdır.

Kaynak: atvKaynak: atv

OSMAN BEY'İN İÇSEL YÜKÜ: TURGUT GAZİ'YE AÇILIYOR

Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.

Kaynak: atvKaynak: atv

BALA HATUN'DAN KADINLARA VAZİFE: FATMA VE OĞUZ KARŞI KARŞIYA!

Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?

SOFIA'NIN KARANLIK YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?

Kaynak: atvKaynak: atv

CLAUDIUS TUZAK KURUYOR: OSMAN BEY NE YAPACAK?

Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’nın İran kolu PJAK’tan KCK ile eş güdümlü sabotaj: Silah bırakmayacağız, kendimizi feshetmeyeceğiz
ABD’nin ardından AB! Avrupa Suriye’ye yaptırımları kaldırdı
Türk Telekom
Sabıkalı şirket balya paralar! İBB soruşturmasında adı geçen Yeni Fikir Eğitim ve organizasyon şirketinin karıştığı skandal ortaya çıktı
İspanya’da bir kriz daha! Tüm mobil şebekeler çöktü
İBB’ye 3. dalga operasyonun arka planı! Çam ağacı hırsızlığından lüks villalara... Kim bu Taner Çetin? Belge belge ihale vurgunu
Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantı! Gözler ABD’de olacak
Terör bataklığından petrol keşiflerine: Günlük 81 bine dayandı! Berat Albayrak’ın attığı adımların meyveleri bunlar
İsrail’den Filistin’e saldırı: En az 50 şehit! Husiler Hayfa Limanı’nı ablukaya alacağız dedi
Müge Anlı’daki Mehmet Çetin olayında sıcak gelişme! Stüdyodan gözaltına alındılar
İslam Memiş’ten ’suni köpük’ uyarısı! Gram altın için 3. ayak bekleniyor: O rakama hazır olun!
Fenerbahçe’den Avrupa devlerine transfer çalımı!
ABD’den Fransa’ya büyükelçi! 18 suçtan hapis yatmıştı: Charles Kushner Trump’ın dünürü çıktı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 4 suç makinası Gürcistan’da yakalandı... Türkiye’ye iade edildi
İBB’deki hortum çarkında yeni detay! Başrolde Ali Nuhoğlu var! Paravan şirket tesisatçının üzerine! İmza yetkisi ise şoföre
İşte gençlere destek! Devlet kesenin ağzını açtı | Kime, hangi imkanlar var?
Mossad’dan Suriye’de operasyon! 60 yıl önce idam edilen casus Eli Cohen’in arşivini kaçırdılar
Emekli aylık farkına çözüm masada | KDK mercek altına aldı!
Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran’ın son hali ortaya çıktı! Cinayet davasında tutuklu yargılanıyordu...
21 sene dile kolay! Bir Gece Masalı’nın Handan’ı Ayşegül Günay’ın eski eşi Kuruluş Osman’ın çıktı! Meğer eski eşler aynı dizide...