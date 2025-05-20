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Dün akşam Survivor yarışmasında elenen isim belli oldu. Düelloda mücadele eden yarışmacılar adada kalma ve Survivor yarışmasına devam etmek istiyor. Peki Survivor'da kim elendi? Dün akşam (19 Mayıs) Survivor'da hangi yarışmacı gitti? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya) DÜN AKŞAM (19 MAYIS) SURVIVOR'DA ELENEN İSİM Survivor'da eleme gecesinin bölümü 19 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı. Haftanın sonunda Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloya çıkıyor. Dün akşam bir isim adaya veda etti. SURVIVOR ELEME ADAYLARI Meryem Aycan İsmail Hikmet