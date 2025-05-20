Dün akşam Survivor yarışmasında elenen isim belli oldu. Düelloda mücadele eden yarışmacılar adada kalma ve Survivor yarışmasına devam etmek istiyor. Peki Survivor'da kim elendi? Dün akşam (19 Mayıs) Survivor'da hangi yarışmacı gitti? İşte merak edilenler…
(Kaynak: Sosyal medya)
DÜN AKŞAM (19 MAYIS) SURVIVOR'DA ELENEN İSİM
Survivor'da eleme gecesinin bölümü 19 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı. Haftanın sonunda Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloya çıkıyor. Dün akşam bir isim adaya veda etti.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI
Meryem
Aycan
İsmail
Hikmet
(Kaynak: Sosyal medya)
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosunun finalinde Meryem ile İsmail karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda adaya veda eden isim İsmail oldu.