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Survivor’da kim elendi? Dün akşam (19 Mayıs) Survivor’da hangi yarışmacı gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında dün akşam eleme gecesi yaşandı. Eleme potasında Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet kıyasıya mücadele verdi. Peki 19 Mayıs Pazartesi günü Survivor’da kim elendi? İşte elenen isim!

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Giriş Tarihi :20 Mayıs 2025 , 08:44 Güncelleme Tarihi :20 Mayıs 2025 , 08:44
Survivor’da kim elendi? Dün akşam 19 Mayıs Survivor’da hangi yarışmacı gitti?

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Dün akşam Survivor yarışmasında elenen isim belli oldu. Düelloda mücadele eden yarışmacılar adada kalma ve Survivor yarışmasına devam etmek istiyor. Peki Survivor'da kim elendi? Dün akşam (19 Mayıs) Survivor'da hangi yarışmacı gitti? İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

DÜN AKŞAM (19 MAYIS) SURVIVOR'DA ELENEN İSİM

Survivor'da eleme gecesinin bölümü 19 Mayıs Pazartesi günü yayınlandı. Haftanın sonunda Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloya çıkıyor. Dün akşam bir isim adaya veda etti.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Meryem

Aycan

İsmail

Hikmet

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme düellosunun finalinde Meryem ile İsmail karşı karşıya geldi. Mücadele sonunda adaya veda eden isim İsmail oldu.