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Semra Hanım’dan satılık köşk

8. Cumhurbaşkanı merhum ’ın eşi , 23 yıl ikamet ettiği Sarıyer Büyükdere’deki köşkü satılığa çıkardı. 4 katlı 12 odalı köşke 20 milyon TL bedel belirlendi

Semra Hanım’dan satılık köşk
Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Sarıyer'deki köşkü satışa çıkarıldı. Semra Özal'ın bir süre önce köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi. Köşkün satış danışmanlığını yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşkün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu: Burası beni çok heyecanlandırdı. Nedenine gelince çok fazla ilgiyle karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. Duygusal olarak da etkiledi. Rahmetli vefatından 7-8 ay sonra aile oraya taşınıyor. Semra hanım ve ailesiyle birlikte. Orada çok güzel anılar biriktiriyorlar ve yaklaşık 23-24 yıl orada kalıyorlar o villada. Sarıyer halkı biliyorlar ki Semra hanım yıllardır orada oturuyor. Hatta mahalle orasıyla özdeşleşiyor. Yaklaşık 2-3 yıldır da boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı alıyorlar...



, oğlu Efe'nin yanına taşınma kararı aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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