Semra Hanım’dan satılık köşk

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Sarıyer'deki köşkü satışa çıkarıldı. Semra Özal'ın bir süre önce köşkü boşaltarak oğlu Efe Özal'ın evine taşındığı öğrenildi. Köşkün satış danışmanlığını yapan Evrim Kırmızıtaş Başaran, köşkün satışıyla ilgili açıklamalarda bulundu: Burası beni çok heyecanlandırdı. Nedenine gelince çok fazla ilgiyle karşılaştım. Bu beni çok etkiledi. Duygusal olarak da etkiledi. Rahmetli Turgut Özal vefatından 7-8 ay sonra aile oraya taşınıyor. Semra hanım ve ailesiyle birlikte. Orada çok güzel anılar biriktiriyorlar ve yaklaşık 23-24 yıl orada kalıyorlar o villada. Sarıyer halkı biliyorlar ki Semra hanım yıllardır orada oturuyor. Hatta mahalle orasıyla özdeşleşiyor. Yaklaşık 2-3 yıldır da boş kaldığından dolayı satışa getirme kararı alıyorlar...
Semra Özal, oğlu Efe'nin yanına taşınma kararı aldı.
Semra Özal, oğlu Efe'nin yanına taşınma kararı aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.