Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir temas gerçekleştirdi.
Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Görüşmede Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'deki katliamı da ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik bir temas gerçekleştirdi.
Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti.
Görüşmede Türkiye-İspanya ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'deki katliamı da ele alındı.
İSPANYA İSRAİL KARŞITI TAVRI İLE ÖNE ÇIKIYOR
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İsrail karşıtı duruşu ile biliniyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden tavsiye kararını kabul etti.
İspanya'da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria 20 Mayıs'ta hükümetin İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istediğini ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle bunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.