Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i kabul etti

İSPANYA İSRAİL KARŞITI TAVRI İLE ÖNE ÇIKIYOR

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İsrail karşıtı duruşu ile biliniyor. Geçtiğimiz günlerde İspanya Meclisi, İsrail'e silah ambargosu getirilmesini talep eden tavsiye kararını kabul etti.

Sanchez'i karşılama heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. (Fotoğraf: AA)

İspanya'da Hükümet Sözcüsü ve Eğitim ve Spor Bakanı Pilar Alegria 20 Mayıs'ta hükümetin İsrail'in uluslararası spor yarışmalarından men edilmesini istediğini ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) diğer ülkelerle bunu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.