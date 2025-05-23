NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'tan "Dijital bağımlılık" uyarısı: Aile yapısını zedeliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu devam etti.
Forumda "Ekranlar Çağında Aile Olmak" paneli düzenlendi. Panelde konuşan, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak "Dijital Bağımlılık" meselesine dikkat çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ʺKüreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesiʺ temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti (AA)
NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albayrak da dijital çağın aileleri benzersiz dönüm noktasına sürüklediğini dile getirerek, "Aile kurumundan eğitime, sosyalleşmeye, iş hayatından kültürel etkileşime ve aktarıma kadar, geleneksel olarak aile merkezli yönetilen pek çok yaşamsal sürecin artık dijital alanda icra edildiğine şahitlik ediyoruz." dedi.
Albayrak, küresel verilere göre 18 yaşından küçük çocukların ve ergenlerin dünya genelindeki internet kullanıcılarının 3'te 1'ini oluşturduğunu, özellikle 15-24 yaş arasında olan gençlerin ise internete en çok bağlanan demografik grup olduğunu aktardı.
Dünya genelinde toplam nüfusun yüzde 48'inin internete bağlandığına dikkati çeken Albayrak, "Gençlerin yüzde 71'i çevrim içi. Türkiye'de de durum benzer. TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü aktif internet kullanıcısı." diye konuştu.
Dijital bağımlılık nedeniyle eşler arasında zedelenen bağa da değinen Albayrak, şöyle devam etti:
"Ebeveynler yalnızca çocuklarından değil, bu süreçte çoğu zaman birbirlerinden de kopuyorlar. Sosyal medya platformlarında geçirilen süreler, hem eşler arasında hem ebeveyn ve çocuklar arasında göz temasını azaltıyor, aile içi sohbetlerin ve paylaşımların azalmasına yol açıyor. Oysa aile, bireyin anlam üretiminde, benlik duygusunun inşasında ve davranış kalıplarının oluşumunda hala temel kurum olmaya devam ediyor."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ʺKüreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesiʺ temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti (AA)
Albayrak, konuşmasının sonunda tüm katılımcıları, Enstitü Sosyal tarafından başlatılan ve dijital çağda yetişen çocuklara ait hakları tanımlayan ve bu hakları ihlal eden sistematik tehditleri açığa çıkaran Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalamaya davet etti.