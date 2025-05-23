NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'tan "Dijital bağımlılık" uyarısı: Aile yapısını zedeliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla Şişli'de bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu devam etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak (ortada), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde ʺKüreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesiʺ temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'nda stantları ziyaret etti (AA)

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Albayrak da dijital çağın aileleri benzersiz dönüm noktasına sürüklediğini dile getirerek, "Aile kurumundan eğitime, sosyalleşmeye, iş hayatından kültürel etkileşime ve aktarıma kadar, geleneksel olarak aile merkezli yönetilen pek çok yaşamsal sürecin artık dijital alanda icra edildiğine şahitlik ediyoruz." dedi.

Albayrak, küresel verilere göre 18 yaşından küçük çocukların ve ergenlerin dünya genelindeki internet kullanıcılarının 3'te 1'ini oluşturduğunu, özellikle 15-24 yaş arasında olan gençlerin ise internete en çok bağlanan demografik grup olduğunu aktardı.