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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti. "Köklerimizi bilemezsek geleceğimizi de doğru bir şekilde kurgulayamayız." diyen Çelik Etnosporun kısa zaman içerisinde "küresel bir aile" haline geldiğine değindi. Çelik, "Burada bir sürü kurum etkinlik alanı oluşturmuş, doğal bir ortamda hayvanlarla buluşuyorlar, bu onlar için büyük bir nimet. Devletimiz bu seneyi 'Aile Yılı' ilan etti ve Etnosporun bu seneki teması da bununla ilgili. Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor, kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:04 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 18:26
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.

Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.

Ömer Çelik, etkinlik alanında ahaber.com.tr'nin Aile Obası ile ilgili sorusunu yanıtladı.

Ömer Çelik'ten Etnospor mesajı

7. Etnospor Kültür Festivalinde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğandan takvim.com.trye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak7. Etnospor Kültür Festivalinde bir ilk: Aile Obası! Bilal Erdoğandan takvim.com.trye özel açıklamalar: Bakanlığın yeni teşvikleri ilk kez burada duyulacak

Etnospor Kültür Festivalinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Modern hayatın içerisinde, tüm dünyanın her tarafında tartışılan konu, giderek kendi köklerimizden kopmamızdır. Yani bizim sık sık rahmetli Cemil Meriç'e atfen söylediğimiz bir söz var; 'Tarihi olmayanın tarifi olmaz.' Dolayısıyla köklerimizi bilemezsek geleceğimizi de doğru bir şekilde kurgulayamayız. Tarihimizden koptukça tarifimizi, kim olduğumuzu kaybediyoruz. Bizim açımızdan en önemli meselelerden biri, milletimizin zaman içerisinde biriktirdiği ve bizi biz yapan tarihimizin yani bizim kendi tarifimizin korunmasıyla ilgili. Bunun içerisinde spor kültürünün yıllar içerisinde oluşturduğu semboller ve gelenekler var. Bütün bunlar son derece önemli."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Etnospor etkinlik alanında ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Etnospor etkinlik alanında ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

Etnosporun kısa zaman içerisinde küresel bir aile haline gelmiş olmasına değinen Çelik, "Dünyanın her tarafında etkinlik göstermesi şunu söylüyor; Herkes köklerinden yola çıksın ama insanlık ailesinin ortak bir zemininde buluşalım. Burada kardeş milletlerden, başka halklardan bir sürü devlet temsil ediliyor. Hepsinin verdiği mesaj şu; 'Köklerimizi aldık geldik ve burada ortak bir aile olarak modern hayatın içerisinde kendi tarifimizle sizlerle buluşuyoruz' diyor." ifadesini kullandı

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali ikinci gün etkinlikleriyle devam etti (Fotoğraf: AA)İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali ikinci gün etkinlikleriyle devam etti (Fotoğraf: AA)

Ömer Çelik, Etnosporun çocuklar için büyük bir nimet olduğunu vurgulayarak, modern zamanda çocukların köklerini keşfetmeye vakitleri olmadığını söyledi.

Çelik, "Burada bir sürü kurum etkinlik alanı oluşturmuş, doğal bir ortamda hayvanlarla buluşuyorlar, bu onlar için büyük bir nimet. Devletimiz bu seneyi 'Aile Yılı' ilan etti ve Etnosporun bu seneki teması da bununla ilgili. Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor, kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. En önemlisi at ve ok; tarih boyunca insanın temiz ve manevi tarafının disipline edilmesini temsil eden figürler olmuştur. Gençlerin yüzünün gülmesi ve bu şekilde buluşması bizi çok sevindirdi." dedi.

Ziyareti sırasında Çelik, Gençlik Obası'ndaki ''Bir Gençlik Karavanı'' önünde gençlerle bir araya geldi.

Çelik, Etnosporun, gençlerin özellikle modern dünya içerisinde kolaylıkla ulaşamayacakları gerçekliklere dahil olmaları açısından önemli olduğunu söyledi.

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