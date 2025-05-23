AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 7. Etnospor Kültür Festivali'ni ziyaret etti.
Dünya Etnospor Birliği tarafından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyon, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Ömer Çelik, etkinlik alanında ahaber.com.tr'nin Aile Obası ile ilgili sorusunu yanıtladı.
Etnospor Kültür Festivalinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Modern hayatın içerisinde, tüm dünyanın her tarafında tartışılan konu, giderek kendi köklerimizden kopmamızdır. Yani bizim sık sık rahmetli Cemil Meriç'e atfen söylediğimiz bir söz var; 'Tarihi olmayanın tarifi olmaz.' Dolayısıyla köklerimizi bilemezsek geleceğimizi de doğru bir şekilde kurgulayamayız. Tarihimizden koptukça tarifimizi, kim olduğumuzu kaybediyoruz. Bizim açımızdan en önemli meselelerden biri, milletimizin zaman içerisinde biriktirdiği ve bizi biz yapan tarihimizin yani bizim kendi tarifimizin korunmasıyla ilgili. Bunun içerisinde spor kültürünün yıllar içerisinde oluşturduğu semboller ve gelenekler var. Bütün bunlar son derece önemli."
Etnosporun kısa zaman içerisinde küresel bir aile haline gelmiş olmasına değinen Çelik, "Dünyanın her tarafında etkinlik göstermesi şunu söylüyor; Herkes köklerinden yola çıksın ama insanlık ailesinin ortak bir zemininde buluşalım. Burada kardeş milletlerden, başka halklardan bir sürü devlet temsil ediliyor. Hepsinin verdiği mesaj şu; 'Köklerimizi aldık geldik ve burada ortak bir aile olarak modern hayatın içerisinde kendi tarifimizle sizlerle buluşuyoruz' diyor." ifadesini kullandı