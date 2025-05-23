AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Etnospor mesajı: Köklerimizi bilmezsek geleceğimizi kurgulayamayız

Etnosporun kısa zaman içerisinde küresel bir aile haline gelmiş olmasına değinen Çelik, "Dünyanın her tarafında etkinlik göstermesi şunu söylüyor; Herkes köklerinden yola çıksın ama insanlık ailesinin ortak bir zemininde buluşalım. Burada kardeş milletlerden, başka halklardan bir sürü devlet temsil ediliyor. Hepsinin verdiği mesaj şu; 'Köklerimizi aldık geldik ve burada ortak bir aile olarak modern hayatın içerisinde kendi tarifimizle sizlerle buluşuyoruz' diyor." ifadesini kullandı

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali ikinci gün etkinlikleriyle devam etti (Fotoğraf: AA)

Ömer Çelik, Etnosporun çocuklar için büyük bir nimet olduğunu vurgulayarak, modern zamanda çocukların köklerini keşfetmeye vakitleri olmadığını söyledi.

Çelik, "Burada bir sürü kurum etkinlik alanı oluşturmuş, doğal bir ortamda hayvanlarla buluşuyorlar, bu onlar için büyük bir nimet. Devletimiz bu seneyi 'Aile Yılı' ilan etti ve Etnosporun bu seneki teması da bununla ilgili. Alana girdiğimizden beri yüzümüz gülüyor, kendi köklerimizle ilgili hatırlama yapıyoruz. En önemlisi at ve ok; tarih boyunca insanın temiz ve manevi tarafının disipline edilmesini temsil eden figürler olmuştur. Gençlerin yüzünün gülmesi ve bu şekilde buluşması bizi çok sevindirdi." dedi.

Ziyareti sırasında Çelik, Gençlik Obası'ndaki ''Bir Gençlik Karavanı'' önünde gençlerle bir araya geldi.

Çelik, Etnosporun, gençlerin özellikle modern dünya içerisinde kolaylıkla ulaşamayacakları gerçekliklere dahil olmaları açısından önemli olduğunu söyledi.