Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Yusuf İlker Tezer'in sözde TKP/ML-TİKKO Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve turuncu listede arandığı anlaşıldı.
TİKKO lideri öldürüldü
Etiketler: tunceli il jandarma komutanlık , TKP , Yusuf İlker Tezer , ML-TİKKO
- 07 Ağustos 2018, Salı
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