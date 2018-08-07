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TİKKO lideri öldürüldü

TİKKO lideri öldürüldü
Ovacık kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda çıkan sıcak temasta 6 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 'in sözde / Ovacık gücü sorumlusu olduğu ve turuncu listede arandığı anlaşıldı.
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