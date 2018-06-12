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Bir başka Kate

Bir başka Kate
Geçtiğimiz cumartesi günü Kraliçe 2. Elizabeth'in 92'nci yaş kutlamasında mavi kıyafetiyle göz dolduran , bu kez iki çocuğuyla birlikte çimenlerde koştu, yerlerde yuvarlandı. , Maserati Kraliyet Hayır Kurumu'nun Gloucestershire şehrinde düzenlenen polo maçına katıldı. Prensin maçını izlemek için eşi Kate Middleton, çocukları ve Prenses Charlotte da mekandaki çimlerin üzerinde yerini aldı.

DİANA İLE KIYASLANDI
Düşes'in 240 liralık bir elbise tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes'in mutluluğu objektiflere yansıdı. Diğer taraftan iki ay önce üçüncü çocuğu Prens Louis'i dünyaya getiren Middleton'un sportif koşuşu, 1998'de hayatını kaybeden Prenses Diana'ya benzetildi. Diana, 1989'da düzenlenen bir koşuda birinci olmuştu.


ÇOCUKLAR GİBİ KOŞUP OYNADI
3. çocuğunu dünyaya getiren Middleton, çimenlerin üzerinde koştu. Sportif hareketleri ile başka bir yönünü daha ortaya koydu.
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