Bir başka Kate

Geçtiğimiz cumartesi günü Kraliçe 2. Elizabeth'in 92'nci yaş kutlamasında mavi kıyafetiyle göz dolduran Kate Middleton, bu kez iki çocuğuyla birlikte çimenlerde koştu, yerlerde yuvarlandı. Prens William, Maserati Kraliyet Hayır Kurumu'nun Gloucestershire şehrinde düzenlenen polo maçına katıldı. Prensin maçını izlemek için eşi Kate Middleton, çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da mekandaki çimlerin üzerinde yerini aldı.
DİANA İLE KIYASLANDI
Düşes'in 240 liralık bir elbise tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes'in mutluluğu objektiflere yansıdı. Diğer taraftan iki ay önce üçüncü çocuğu Prens Louis'i dünyaya getiren Middleton'un sportif koşuşu, 1998'de hayatını kaybeden Prenses Diana'ya benzetildi. Diana, 1989'da düzenlenen bir koşuda birinci olmuştu.
ÇOCUKLAR GİBİ KOŞUP OYNADI
3. çocuğunu dünyaya getiren Middleton, çimenlerin üzerinde koştu. Sportif hareketleri ile başka bir yönünü daha ortaya koydu.
DİANA İLE KIYASLANDI
Düşes'in 240 liralık bir elbise tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çocuklarıyla birlikte parka gidip oyun oynayan Düşes'in mutluluğu objektiflere yansıdı. Diğer taraftan iki ay önce üçüncü çocuğu Prens Louis'i dünyaya getiren Middleton'un sportif koşuşu, 1998'de hayatını kaybeden Prenses Diana'ya benzetildi. Diana, 1989'da düzenlenen bir koşuda birinci olmuştu.
ÇOCUKLAR GİBİ KOŞUP OYNADI
3. çocuğunu dünyaya getiren Middleton, çimenlerin üzerinde koştu. Sportif hareketleri ile başka bir yönünü daha ortaya koydu.
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