Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava durumunun değişeceğini açıkladı. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Peki yeni haftada İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Mayıs il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:15
Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yayınladı. Son haftalarda etkisini sürdüren sıcak ve güneşli havaların yerini serinlik ve sağanak yağışlar alacak. Peki yeni haftada hangi illerde yağmur var? İşte gün gün hava durumu analizi.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Prof. Dr. Orhan Şen'den Net Tarihler: "Hazırlıklı Olun"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hava durumundaki bu ani değişikliklere karşı vatandaşları önceden uyardı.

Şen'in verdiği bilgiler doğrultusunda özellikle hafta sonu ve hafta başı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava koşullarında belirgin bir dönüş yaşanacak.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Şen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da 3 gün sıcaklık 30 derece. Pazar akşamı gelecek kuvvetli yağmur 3 gün devam edecek. Hafta başı sıcaklık 20 dereceye düşecek. Ankara 4 gün 30 derecenin üzerinde.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Yağmur pazartesi öğlen gelecek. Salı 23 dereceye düşecek. İzmir de 4 gün 30 derecenin üzerinde. Pazar 37 derece. Yağış pazar gece gelecek, 2 gün sürecek. Sıcaklık salı 26 dereceye düşecek.

Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

25 Mayıs Hava Durumu Raporu: Yurtta Sağanak ve Toz Taşınımı Alarmı: Meteoroloji Uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve toz taşınımı hayatı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle batı bölgelerinde yaşayan vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.