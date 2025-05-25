Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir için dikkat çeken bir hava durumu uyarısı yayınladı. Son haftalarda etkisini sürdüren sıcak ve güneşli havaların yerini serinlik ve sağanak yağışlar alacak. Peki yeni haftada hangi illerde yağmur var? İşte gün gün hava durumu analizi.