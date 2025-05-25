Meteoroloji alarm verdi: Yağışla birlikte çamur yağacak, toz taşınımı etkisi başlıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yaşayanlar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde hava durumunun değişeceğini açıkladı. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Peki yeni haftada İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 25 Mayıs il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 25.05.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 09:15