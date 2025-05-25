Türkiye Entelektüel Oyunları finali atv’de! 5 aylık maratonda büyük heyecan... Genç zihinler Turkuvaz Medya Merkezi’nde yarışacak

Türkiye'nin düşünce ve bilgi dünyasını genişletmeyi hedefleyen, ülkemizin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması'nda final heyecanı yaşanıyor.



5 aylık maratonun büyük finali Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak. Cem Öğretir'in moderatörlüğünde atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.





Yarışmada genç entelektüellerin sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda soğukkanlılık, konsantrasyon ve problem çözme becerileri de sınanacak.



Ülkemizin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları'nda final heyecanı



Yarışmada, birinci olan takıma 100 bin TL, ikinci olan takıma 50 bin TL, üçüncü olan takıma 30 bin TL ödül verilecek.



Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin TL, 20 bin TL, 10 bin TL ödül verilecek.



Ülkemizin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları'nda final heyecanı

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE KATKI SUNACAK, ENTELEKTÜEL POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRECEK



Gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimini önemseyen TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı amaçlıyor.



Türkiye'nin entelektüel potansiyelini harekete geçirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.



Ülkemizin en parlak genç zihinlerini bir araya getiren Türkiye Entelektüel Oyunları'nda final heyecanı



"DÜNYA BİLEN VE BİLDİĞİYLE AMEL EDEN GENÇLERLE GÜZEL OLACAK"



NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, ilki geride bıraktığımız yıl yapılan yarışmanın önemine "Dünyanın daha iyi bir yer olmasını hepimiz istiyoruz ve dünyanın daha iyi bir yer olması ancak ve ancak, bilen ve bildiğiyle amel eden güzel gençlerle olacak" ifadeleriyle dikkat çekmişti.



Entelektüel birikimine katkı yapmayan bir insanın düşünmek ve üretmekten uzak kalacağını belirten Albayrak, "Bilmek demek doğru ile yanlışı ayırt edebilmek demek. Ve bilen insan doğru ile yanlışı öyle bir netlik ile ayırır ki iyi olmak, onun üzerinde adeta bir zorunluluk olarak görünmeye başlar. İyi olmak, öyle bir duygu, düşünce, hissiyat ve bilgidir ki o bilgi aslında bir eylemsellik içerir. Dolayısıyla biz bu okuma yarışmasını, aslında bir bilme, öğrenme, hissetme, hissettikten sonra da eyleme geçme yarışması olarak görüyoruz. Bunu gerçekleştirecek olanlar siz gençlersiniz" demişti.