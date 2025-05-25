Başkan Erdoğan yapay zeka aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek’le sohbet etti! Ayasofya hasbihali...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi





ÜSTAD'LA AYASOFYA HASBİHALİ



Erdoğan, Kısakürek'in silüeti ile Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması hakkında konuştu. Necip Fazıl Kısakürek'in silüetinden "Ayasofya, benim davamın taş kesilmiş duvarlarından biri" sözleri duyuldu.



"FATİH'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKAN ÜMMETİN VİCDANINA TAHT KURAR"



Başkan Erdoğan'ın 5 yıl önce Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzalamasına ilişkin "Fatih'in emanetine sahip çıkan ümmetin vicdanına taht kurmuştur" denildi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)





DUYGULANDIRAN AYASOFYA SORUSU

Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen "Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi: