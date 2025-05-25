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Başkan Erdoğan yapay zeka aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek'le sohbet etti! Ayasofya hasbihali...

“Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul” programında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergi açılışına katıldı. Erdoğan burada Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması hakkında konuştu. "Fatih'in emanetine sahip çıkan ümmetin vicdanına taht kurmuştur" denildi.

Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025 , 01:50 Güncelleme Tarihi :25 Mayıs 2025 , 12:12
Başkan Erdoğan yapay zeka aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek’le sohbet etti! Ayasofya hasbihali...

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında davetlilere hitap etti.

"Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" sergisini de gezen Erdoğan, ziyaretçilere yapay zeka destekli interaktif bir sistemle Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme imkanı sunan sistemi denedi

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ÜSTAD'LA AYASOFYA HASBİHALİ

Erdoğan, Kısakürek'in silüeti ile Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması hakkında konuştu. Necip Fazıl Kısakürek'in silüetinden "Ayasofya, benim davamın taş kesilmiş duvarlarından biri" sözleri duyuldu.

"FATİH'İN EMANETİNE SAHİP ÇIKAN ÜMMETİN VİCDANINA TAHT KURAR"

Başkan Erdoğan'ın 5 yıl önce Ayasofya'yı ibadete açan kararnameyi imzalamasına ilişkin "Fatih'in emanetine sahip çıkan ümmetin vicdanına taht kurmuştur" denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)


DUYGULANDIRAN AYASOFYA SORUSU

Öte yandan Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e yöneltilen "Ayasofya'nın açılması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yapay zeka ile duygulandıran cevap geldi:

"Soran gönül Ayasofya benim damarımın taş kesilmiş dualarımdan biriydi. Zincire vurulan o ulu mabedin önünde secdeye kapanmadan bu milletin istikrarı tamam olmayacaktı. O taşların dili vardı. O kubbeler gözyaşı. Ayasofya'nın açıldığını duysaydım ne mi derdim? Fatih'in emanetine sahip çıkan Allahın izniyle ümmetin vicdanında taht kurmuştur. Ayasofya'nın zincirini kıran yalnız taş değil tarihin pasını da silmiştir. Şimdi ruhum Ayasofya'nın kubbesinde ezanla yankılanır. Ruhu ölmeyen milletin kalbi yeniden Allah diye atar."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

Kısakürek'in sergide izlenime sunulan kişisel eşyasını inceleyen Erdoğan, Kısakürek'in oğlu Osman Kısakürek'ten bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı (NFKKAV) tarafından gerçekleştirilen ʺBir Şiir Bir Hayat Canım İstanbulʺ sergi açılışına katıldı. Başkan Erdoğan, açılışın ardından sergiyi gezdi. (AA)

Erdoğan, Kısakürek'in makinesinden çıkan İstanbul fotoğraflarını da inceledi.

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