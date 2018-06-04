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Adliyelik not

Üniversiteli Savaş A., kendisine kasıtlı olarak düşük not veren Prof. Dr. ’i ihbar etti. Öğretim görevlisinin 70’lik sınav kağıdına 35 puan verdiği belirlendi. Skandal yargıya gitti

Adliyelik not
Üniversiteli Savaş A., profesörün kendisine kasıtlı olarak düşük not verdiğini kanıtladı. Öğretim görevlisine karşı hukuk savaşı başlattı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Savaş A., Haber Analizi, Kültürlerarası İletişim, Siyasal İletişim, Medya ve Diplomasi dersleri lerinde başarılı olamadı. Bu nedenle çok çalışıp final sınavlarına hazırlandı.


Prof. Dr. hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açıldı.

SINAVLAR İNCELENDİ
Savaş A., girdiği sınavlar başarılı geçince rahat bir nefes aldı. Ancak final notları açıklanınca hayal kırıklığına uğradı. Derslerden kaldığını öğrenen genç, sınav sonuçlarında bir yanlışlık olduğunu belirterek, kendisine düşük not veren hocası Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in kapısını çaldı. İddialara göre, Rigel öğrencisi Savaş'ı başından savarak konunun üzerini kapattı. Bunun üzerine dekanlığa başvuran öğrenci, profesörden şikayetçi oldu ve hocasının kendisine kasıtlı olarak düşük not verdiğini anlattı. Dekanlıkça şikayet başvurusu reddedilen Savaş A., itiraz için bu kez Danıştay Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Danıştay, Savaş'ın itirazını kabul ederek, öğrencinin vize ve final notlarını İdare Mahkemesi'ne yolladı. İdare Mahkemesi, öğrencinin sınav kağıtlarını incelemeye aldı. "" sınav kağıdına 65-75 arası not verilmesi gerekirken 35 verildiği saptandı. , Danıştay'a başvurarak Nurdoğan Rigel'in görevini kötüye kullandığını ve yargılama yapılmasına karar verilmesi gerektiğini ihbar edince olay yargıya taşındı. İstanbul Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Prof. Dr. Nurdoğan Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanma" suçundan dava açıldı. Prof. Dr. Rigel, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


Dilek YAMAN
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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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