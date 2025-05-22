HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için heyecan dorukta! 27 Nisan Pazar günü yapılan sınava ÖSYM verilerine göre tam 5 bin 912 aday katılım sağladı. Sonuçlar ise ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 22 Mayıs 2025 Perşembe günü (bugün) erişime açılacak. Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulayabilecek. İşte 2025-HMGS sonuçları sorgulama sayfası…
(Takvim arşiv)
HMGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2025-HMGS/1 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, 27 Nisan 2025 tarihinde yapılmıştı.
ÖSYM'nin mevcut takvimine göre, 2025 HMGS sonuçlarının bugün, 22 Mayıs Perşembe günü açıklanması bekleniyor.
Detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
(Takvim arşiv)
2025 HMGS sonuçları nasıl sorgulanır?
- HMGS sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak; adaylara ayrıca posta yoluyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
- Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilirler.
- Sonuç belgesinde adayın aldığı puan, doğru ve yanlış cevap sayıları ile sınavdaki başarı durumu (başarılı/başarısız) belirtilecektir.
HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ