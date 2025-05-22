HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için heyecan dorukta! 27 Nisan Pazar günü yapılan sınava ÖSYM verilerine göre tam 5 bin 912 aday katılım sağladı. Sonuçlar ise ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 22 Mayıs 2025 Perşembe günü (bugün) erişime açılacak. Adaylar, puanlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden hızlı ve güvenli şekilde sorgulayabilecek. İşte 2025-HMGS sonuçları sorgulama sayfası…