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Erdoğan hepimizin adayı

Erdoğan hepimizin adayı
Eski Başbakan ve Konya Milletvekili , düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "AK Parti aidiyetim sürerken, başka bir siyasal hareket içinde bulunmadım. Böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım, bu kimliği de bırakmaya niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır ve AK Parti'nin adayı sayın , hepimizin adayıdır" dedi.
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