Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "AK Parti aidiyetim sürerken, başka bir siyasal hareket içinde bulunmadım. Böyle bir şey yapacaksam AK Parti kimliğini bırakırım, bu kimliği de bırakmaya niyetim yok. Bu bağlamda AK Parti'nin almış olduğu karar benim de kararımdır ve AK Parti'nin adayı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hepimizin adayıdır" dedi.
Erdoğan hepimizin adayı
Etiketler: Ahmet Davutoğlu , AK Parti , Eski Başbakan , Cumhurbaşkanımız , Recep Tayyip Erdoğan
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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