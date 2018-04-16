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Afr'in'

'de dağa oyulmuş devasa bir sığınak ortaya çıkarıldı. Granit ve mermer kaplı yapının karargahı olarak hazırlandığı anlaşıldı

Afrin
Mehmetçik, 'i özgürleştirdi. Ne kadar hain varsa temizledi. Yeni bulunan yeraltı sığınağı ise 'lı istlerin Batı'dan aldığı desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

Ormanda, 10 metre derinlikteki karargah, benim diyen mühendisleri şaşkına çevirdi. 1000 kişilik yapının, en ağır bombardımanlara bile dayanıklı olduğu kaydedildi.



( Afrin'de ormanın içinde )



( Birinci sınıf malzemelerle yapılmış )



(Terör i bulundu)
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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