Mehmetçik, Afrin'i özgürleştirdi. Ne kadar hain varsa temizledi. Yeni bulunan yeraltı sığınağı ise PKK'lı teröristlerin Batı'dan aldığı desteği bir kez daha gözler önüne serdi.
Ormanda, 10 metre derinlikteki karargah, benim diyen mühendisleri şaşkına çevirdi. 1000 kişilik yapının, en ağır bombardımanlara bile dayanıklı olduğu kaydedildi.
( Afrin'de ormanın içinde )
( Birinci sınıf malzemelerle yapılmış )
(Terör tüneli bulundu)
Ormanda, 10 metre derinlikteki karargah, benim diyen mühendisleri şaşkına çevirdi. 1000 kişilik yapının, en ağır bombardımanlara bile dayanıklı olduğu kaydedildi.
( Afrin'de ormanın içinde )
( Birinci sınıf malzemelerle yapılmış )
(Terör tüneli bulundu)
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