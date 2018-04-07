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Drone'lu u

Drone ile belirlenen 12 adrese baskın yapıldı. Fuhuşa teşvik ve aracılık etmeden 10’u kadın 25 şüpheli gözaltına alındı

Dronelu fuhuş operasyonu
Bartın'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli nedenlerle kadınların fuhuşa sürüklendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Trabzon, Zonguldak ve çevre illerden kente gelen ve aralarında yabancı uyruklu kadınların da yer aldığı suç örgütüne yönelik operasyonda, drone adı verilen hava aracından da yardım alındı. Teknik ve fiziki takip sonrası drone ile belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 3'ü yabancı uyruklu 10'u kadın 25 şüpheli fuhşa teşvik, aracılık etme, yer temin etme, zorlama ve tehdit iddiasıyla yakalandı. Yabancı uyruklu kadın şüphelilerden birisinde ise 'Hepatit C' hastalığı tespit edildi.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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