Ahmet Özer’in tutukluluk halinin devamına karar verildi! Kaç yıl hapis isteniyor? Gizli tanıktan olay iddia: Yüklü parayı bizzat teslim etti

Özer, bir toplumun hukuk ve adalet olmadan ayakta duramayacağını belirterek, lehine olan hiçbir delilin dosyaya konulmadığını iddia etti.

Gece yarısı evi basılarak gözaltına alındığını, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan Özer, "Bana ne kollukta ne de savcılıkta sorulmayan gizli tanık icat edildi." dedi.

Özer, tek kişilik iddianamenin 4 ayda hazırlandığını, duruşma gününün de 3 ay sonrasına verildiğini, 7 aydır içeride olduğunu söyleyerek, davanın siyasi bir dava olduğunu ileri sürdü.

İddianamede yer alan HTS kayıtlarına ilişkin de Özer, "Görüştüğüm kişilere önce 'Bana GBT'ni ver, sonra seninle görüşeyim.' mi diyeyim? İnsanların adli işlem geçirip geçirmediğini nereden bilebilirim?" diye konuştu.

"AKADEMİK, SİYASİ FAALİYET VE SÖYLEMLERİM TERÖR ÖRGÜTÜNÜN REDDİ MAHİYETİNDEDİR"

Hesap hareketlerine ilişkin iddialara yönelik de Özer, adı geçenlerden bir kısmının öz kardeşi, bir kişinin yeğeni, bir kişinin ise kiracısı olduğunu söyledi.

Özer, şahsi iradesini hiçbir örgüte teslim etmeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir bilim insanıyım, bunu zül sayarım. Tüm akademik, siyasi faaliyet ve söylemlerim terör örgütünün reddi mahiyetindedir. 7 aydır tutukluyum. Adaletin bir an önce tecelli etmesini bekliyoruz. Geç gelen adalet adaletsizliktir. Ülkemizde bir barış süreci yürütülüyor öte yandan barışa her dönem katkı sunan bir bilim insanı, siyasetçi olarak ben içeride tutuluyorum. Bu durum yürütülen sürecin ruhuna aykırı değil mi? Önce tahliyemi, sonra beraatimi talep ediyorum."

DURUŞMADA TANIK VE GİZLİ TANIK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hicran Berna Ayverdi, Özer'i akademisyen olarak tanıdığını söyleyerek, "1998-2000 yılları arasında Erdemli'de faaliyet yürüttüğüm partinin ilçe başkanlığını yaptım. Ahmet Özer'i de o dönem akademisyen olarak tanıdım. Ahmet Özer, parti binasında ve mahalledeki evlerde terör örgütlerinde nasıl örgütlenme yapıldığı hakkında seminer benzeri şeyler yapıyordu. Akademisyen kimliğinden dolayı sürekli yurt dışına gidip geldiği konuşuluyordu. Örgütün üst düzey yetkilileriyle konuşmalar yaptığı konuşuluyordu." dedi.

Gizli Tanık "Hermes" ise Özer'i 1998-2000 yılları arasında tanıdığını kaydederek, "İstanbul'da faaliyet gösterdiği dönemde tanırım. İstanbul Esenler'de 1999'da Cemal Kavak'ın evinden tanırım. Ahmet Özer, yurt dışına gitmesi gereken bir akrabası olduğu zaman Cemal Kavak'a gelmişti. Gerilla cenazeleri olurdu, Ahmet Özer'i ararlardı. Bir şeyler lazım olduğunda Ahmet Özer üzerinden hallederlerdi." beyanında bulundu.