Y'enke' devrede

Türkiye hakkında kara propaganda yapan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, arayı bulmak için Mevlüt Çavuşoğlu’nu evinde ağırladı. Sigmar Gabriel’in eşi Enke’nin de bulunduğu görüşmede buzlar erimeye başladı
Almanya ile gerilen ilişkiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Sigmar Gabriel ile buluşmasıyla yumuşamaya başladı. Gabriel'in memleketi Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda ağırladığı Çavuşoğlu, Gabriel ve eşine, kendisini evinde ağırlamasından dolayı teşekkürlerini iletti. Türkiye aleyhinde daha önce birçok açıklamada bulunan Alman Bakan, bu kez sıcak mesajlar verdi. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Gabriel, "Herkonuda hem fikir değiliz ancakolumlu bir görüşme oldu. Suriye,Yemen gibi konularda her ikimizde kaygılıyız. Mevkidaşımateşekkür ediyorum. Buradasamimi bir görüşme oldu. Bunubu şekilde sürdürmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu da "Bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafında yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor. Türkiye veAB üyesi ülkeleri için kazan kazananlayışıyla faydalı olan adımlarıatabiliriz" açıklamasını yaptı.
MEDYA RAHAT DURMUYOR...
Bu arada Alman basını ise iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam etti. Die Welt gazetesi Alman bir üst düzey yetkiliyi dayandırarak "Türkiye, Deniz Yücel'i serbestbırakmadığı sürece Almanya,Türkiye ile silah ticaretiyapmayacak" haberini yayınladı.
TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİ
Alman çift, Çavuşoğlu'nu ağırladı. Enke, Türk çayı demledi. Eşi Gabriel ise kendi eliyle ikram etti. Sıcak sohbet buzları eritti.
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