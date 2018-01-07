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Y'enke' devrede

hakkında kara propaganda yapan Alman Dışişleri Bakanı , arayı bulmak için ’nu evinde ağırladı. Sigmar Gabriel’in eşi Enke’nin de bulunduğu görüşmede buzlar erimeye başladı

Yenke devrede
Almanya ile gerilen ilişkiler Dışişleri Bakanı 'nun mevkidaşı ile buluşmasıyla yumuşamaya başladı. Gabriel'in memleketi Goslar kentindeki tarihi Kaiserpfalz Sarayı'nda ağırladığı Çavuşoğlu, Gabriel ve eşine, kendisini evinde ağırlamasından dolayı teşekkürlerini iletti. aleyhinde daha önce birçok açıklamada bulunan Alman Bakan, bu kez sıcak mesajlar verdi. Türkiye ile arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken Gabriel, "Her konuda hem fikir değiliz ancak olumlu bir görüşme oldu. Suriye, Yemen gibi konularda her ikimiz de kaygılıyız. Mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Burada samimi bir görüşme oldu. Bunu bu şekilde sürdürmek istiyoruz" dedi. Çavuşoğlu da "Bugün Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci konusunda hemfikir olmak zorunda değiliz ama her iki tarafında yararına olan Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi konuları da aşmamız gerekiyor. Türkiye ve AB üyesi ülkeleri için kazan kazan anlayışıyla faydalı olan adımları atabiliriz" açıklamasını yaptı.

MEDYA RAHAT DURMUYOR...
Bu arada Alman basını ise iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırmaya devam etti. Die Welt gazetesi Alman bir üst düzey yetkiliyi dayandırarak "Türkiye, Deniz Yücel'i serbest bırakmadığı sürece Almanya, Türkiye ile silah ticareti yapmayacak" haberini yayınladı.


TÜRK ÇAYI İKRAM ETTİ
Alman çift, Çavuşoğlu'nu ağırladı. Enke, Türk çayı demledi. Eşi Gabriel ise kendi eliyle ikram etti. Sıcak sohbet buzları eritti.
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