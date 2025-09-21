PODCAST CANLI YAYIN

Medya devlerinin İsrail propagandası artık resmileşti: Sumud filosu için karalamalar uygulanıyor

İsrail hükümetinin Google ile yaptığı anlaşma sonrasında Sumud Filosu'na dair yurtdışı aramalarında kullanıcıları şiddet yanlısı haberlere yönlendirildiği fark edildi. Öte yandan X, Outbrain ve Teads ile yaptıkları anlaşmalardan sonra Gazze'de yaşanan felaketi insanlardan gizlemeye çalıştığı açığa çıkarıldı.

İsrail hükumetinin her zaman yanında olan teknoloji devleri yine bir skandala daha imza attı. Dünyanın en çok kullanılan arama motorları arasında zirvede bulunan Google işgalci İsrail'in yanında saf tutarak Küresel Sumud Filosu'nu hedef alan ve karalayan içerikleri öne çıkarmaya başladı.




Google'da yaptığı aramada Sumud filosunun anlık konumunu görmek isteyen Francesca Albanese karşısına Sumud filosunun "Sözde teröristleri barındırdığı" haberini taşıyan sponsorlarını görünce dehşete düştü.

BM Filistin Özel Raportörü Albanese X'te yaptığı paylaşımda;

Bu çok korkutucu, İsrail Devleti'nin, "terör barındırdığımız" yönündeki saçma suçlamalarla en üst sıralardaki arama sonuçlarına "sponsorluk yapmasına" izin veriyor. Bu tamamen kışkırtmadır ve tüm katılımcıların hayatını riske atmaktadır. Yine de Gazze'ye doğru yola devam ediyoruz

TÜRKİYE'DEN GÖZÜKMÜYOR

Google'ın Sumud filosuna dair yürüttüğü karalama kampanyasını bölgesel olarak yapıldığı fark edildi. Türkiye'den ve bazı Arap ülkelerinden Sumud Filosu ile ilgili aramalar yapıldığında görünmediği öğrenilirken ABD ve diğer ülkelerden yapılan aramalarda propagandanın göründüğü öğrenildi.

GOOGLE VE İSRAİL'İN TİCARET ANLAŞMALARI

Google'ın geçtiğimiz günlerde İsrail hükümetiyle 45 milyon dolarlık propaganda anlaşması da yaptığı iddia edilmişti.

7 Ekim 2023 yılından bu yana Gazze'de soykırımını sürdüren İsrail'i birçok medya ve teknoloji devleri korumaya devam ediyor. Google ise "Global Sumud Filosu" araması yapıldığında kullanıcıların önüne yardım filosunu şiddet yanlısı terörist unsurlarla işbirliği" yapmakla suçlayan propagandacı içerikleri öne çıkarıyor.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM SANSÜRLENİYOR

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'nin haberine göre ise, İsrail'in Gazze'deki kıtlığı reddetmek amacıyla Google, X, Outbrain ve Teads üzerinden 50 milyon dolarlık reklam anlaşması yaptığı, Sumud Filosu'na yönelik propagandayla birlikte Gazze'de yaşanan felaketi insanlıktan gizlemeye çalıştıkları öğrenildi.

