Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak

BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek.

Başkan Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyor.

"Dünya 5'ten büyüktür" hakikatini dile getirip mazlum coğrafyaların ve ümmetin umudu oluyor.

Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.

"İSRAİL, ZULMÜNÜ ARTIRDIKÇA GERÇEK YÜZÜ DE ORTAYA ÇIKIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Katar'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi dönüşü BM konuşması hakkında detaylar veren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:



"İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Filistin'de yıllardır sistematik bir şekilde devam eden İsrail zulmünü görmezden gelenler dahi, 'artık bu kadar da olmaz' demeye başladılar. BM Genel Kurulu'nda sizin de ifade ettiğiniz gibi, 142 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir. Türkiye açısından baktığımızda diplomatik mücadelemizin haklılığı tescillenmiştir. Bir yönüyle BM zemininde alınan bu kararlardaki irade değişiklikleri, İsrail'in soykırım uyguladığının açıkça ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, bugüne kadar oylamalarda 'evet' diyenlerin yanında yer almayanların da belki zaman içerisinde 'evet' yönünde oy kullananların arasına katılmasına vesile olabilir. Filistin'in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız."





BAŞKAN ERDOĞAN BM SONRASI BEYAZ SARAY'DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüşecek. Kritik buluşmayı Trump sosyal medya hesabından duyurdu. İkili zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25’inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.​​​​​​​

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamladı.





BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ



Başkan Erdoğan, Trump'ın ardından NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.