TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası yarın başlıyor. Daha önce TOKİ’den ev veya iş yeri alanlar borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isterse yüzde 25 indirimden yararlanacak. Peki kampanyadan yararlanma şartları neler? Kampanya ne zamana kadar devam edecek? Banka kredisi çekilebilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir kampanya başlatıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyenlere yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

TOKİ'nin indirim kampanyasına başvurular 22 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, işlemlerini 17 Ekim 2025 tarihine kadar ilgili bankalara giderek yapabilecek. Bu tarihten sonra gerçekleştirilecek ödemeler için indirimden faydalanmak mümkün olmayacak. Peki kampanya ne zamana kadar geçerli olacak? Şartlar neler? Kaç kişi yararlanabilecek? 4 soruda TOKİ kampanyasının detayları...

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

KONUT VE İŞ YERİ BORÇLARINA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunacak. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekecek. Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

KREDİ ÇEKİLEBİLECEK Mİ?
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları bankaya giderken Site Yönetiminden "alacakları borcu yoktur" belgesi ve ilgili Belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekmektedir.

KAMPANYA NE KADAR SÜRECEK?
Kampanyadan yararlanmak isteyenler yarından itibaren 17 Ekim'e kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

