CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi

CHP yönetimindeki İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.
İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.
"BELEDİYE VERGİYİ ALIYOR AMA HİZMET YOK"
Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.
"KENDİ EVLERİNİN ÖNÜ BÖYLE OLMAZ"
Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.
"BEDELİNİ BİZ Mİ ÖDEYECEĞİZ?"
Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı. Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.
İzmir'de iki kişilik bir aileye 45 bin TL su faturası geldi!
YÖNETİM SU FATURALARINDA DA SKANDALA İMZA ATTI
Çöplerin toplanmadığı Buca'da CHP'li belediyenin iki kişilik bir aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdiği ortaya çıktı.
İzmir uzun yıllardır Türkiye'nin pahalı suyunu tüketiyor. Buca'da yaşanan olay da bu kadar olmaz dedirtti. İki kişilik aileye 45 bin TL'lik fatura geldi.