CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi

CHP'li Buca Belediyesinde anlaşma sağlandığı yönündeki açıklamalara rağmen çöp sorunu devam ediyor. Konteynerlerden taşan çöpler kötü kokuya neden olurken, vatandaş en yakın zamanda çözüm bulunmasını istiyor. Çöplerin toplanmadığı Buca'da CHP'li belediyenin iki kişilik bir aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdiği ortaya çıktı.

CHP yönetimindeki İzmir'in Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

Toplanmayan çöpler vatandaşı çileden çıkardı

İnönü Mahallesi'nde oturan Münir Coşkun (70), Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.


"BELEDİYE VERGİYİ ALIYOR AMA HİZMET YOK"
Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

CHP'nin çöpten kalesi İzmir yine şaşırtmadı! Buca'da vatandaşlar kokudan dolayı mağdur oluyor

"KENDİ EVLERİNİN ÖNÜ BÖYLE OLMAZ"
Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.



"BEDELİNİ BİZ Mİ ÖDEYECEĞİZ?"

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı. Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.

İzmir'de iki kişilik bir aileye 45 bin TL su faturası geldi!



YÖNETİM SU FATURALARINDA DA SKANDALA İMZA ATTI

Çöplerin toplanmadığı Buca'da CHP'li belediyenin iki kişilik bir aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdiği ortaya çıktı.

65 metrekare eve 45 bin tl su faturası65 metrekare eve 45 bin tl su faturası

İzmir uzun yıllardır Türkiye'nin pahalı suyunu tüketiyor. Buca'da yaşanan olay da bu kadar olmaz dedirtti. İki kişilik aileye 45 bin TL'lik fatura geldi.

8 GÜNLÜK FATURA 45 BİN LİRA

Mağdurlardan Can Yıldırım "Bu kadar suyu tükettiğimizi düşünmüyorum. Evde zaten durumu gördünüz siz de. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem zaten çok nadir zamanlarda burada durabiliyor. Kız kardeşlerimde de olabiliyor. 8 günlük bir fatura diyorlar bana. Şu anda 47 bin lira oldu fatura zam geldi. Bunu ödeyeceksiniz diyorlar ödemezseniz faiz işler diyorlar. Ödeyecekseniz 15 bin lira peşinat geri kalanı da 3.99 faizle size taksit yaparız diyorlar."


65 metrekare eve 45 bin tl su faturası geldi65 metrekare eve 45 bin tl su faturası geldi

MAHKEMEYE GİDERSENİZ FAİZLE BERABER SİZE ÖDETİRİZ

Su saatini götürdüler. Bir ay sonra saat düzgün dediler. Bunu ödeyeceksiniz dediler. Saati değiştirdiler. Ben 225 ton suyu kullandığımı düşünmüyorum. Gördünüz 65 metrekare bir ev burası. Tüketici Mahkemesine giderseniz siz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz diyorlar.
Mağdurum şu an. Saati değiştirdikleri için bir sonraki fatura 2.509 TL geldi."

İzmir Buca Belediyesinde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruzİzmir Buca Belediyesinde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz

İzmirde çöp kronik bir sorunİzmirde çöp kronik bir sorun

