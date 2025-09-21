CHP'nin çöpten kalesi! İzmir'de toplanmayan çöpler yüzünden halk isyan etti Buca Belediyesi iki kişilik aileye 45 bin TL'lik su faturası gönderdi

8 GÜNLÜK FATURA 45 BİN LİRA



Mağdurlardan Can Yıldırım "Bu kadar suyu tükettiğimizi düşünmüyorum. Evde zaten durumu gördünüz siz de. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem zaten çok nadir zamanlarda burada durabiliyor. Kız kardeşlerimde de olabiliyor. 8 günlük bir fatura diyorlar bana. Şu anda 47 bin lira oldu fatura zam geldi. Bunu ödeyeceksiniz diyorlar ödemezseniz faiz işler diyorlar. Ödeyecekseniz 15 bin lira peşinat geri kalanı da 3.99 faizle size taksit yaparız diyorlar."



65 metrekare eve 45 bin tl su faturası geldi



MAHKEMEYE GİDERSENİZ FAİZLE BERABER SİZE ÖDETİRİZ



Su saatini götürdüler. Bir ay sonra saat düzgün dediler. Bunu ödeyeceksiniz dediler. Saati değiştirdiler. Ben 225 ton suyu kullandığımı düşünmüyorum. Gördünüz 65 metrekare bir ev burası. Tüketici Mahkemesine giderseniz siz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz diyorlar.

Mağdurum şu an. Saati değiştirdikleri için bir sonraki fatura 2.509 TL geldi."