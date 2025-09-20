AK Parti'den CHP'li Özel'in Başkan Erdoğan'a iftiralarına sert tepki: Tam bir siyasi cehalet örneği

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan'la görüşeceğini ilan etmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iftiralarla dolu bir açıklama yaptı.
CHP'Lİ ÖZEL'DEN AKILALMAZ İFTİRA
Manisa'da yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Özel, "Trump BM'de İsrail zulmüne karşı çıkan kararı veto ederken; Erdoğan aynı günlerde Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli görüşme yapıyor. ABD kaynakları bugün görüşmeyi doğruladı! Erdoğan, Junior Trump'la gizli görüşmede 300 Boeing siparişi sözü vererek randevu kovalıyor! Filistin kan ağlarken mazlumların davasını yalnız bırakan Erdoğan bu görüşmenin amacı ve içeriğini derhal açıklamalıdır!" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Özel'in açıklamalarına tepkiler peş peşe geldi.
APAÇIK BİR AKIL TUTULMASIDIR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamalarının, "apaçık bir akıl tutulması" olduğunu belirtti.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin açıklamaları apaçık bir akıl tutulmasıdır." ifadelerini kullandı.
Uluslararası sistemde etkin lider eksikliğinin öne çıktığı bir dönemde, Türkiye'nin dünyanın en tecrübeli liderlerinden birisine sahip olduğunu vurgulayan Duran, "Küresel ve bölgesel jeopolitiğin derin sarsıntılar yaşadığı günümüzde Cumhurbaşkanımız ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumakta ve dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklara karşı çıkarak mazlumlara destek vermektedir." değerlendirmesini yaptı.
Başkan Erdoğan'ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun açılışı için New York'a gideceğini, BM Genel Kurulunda yapacağı hitabın yanı sıra çok sayıda ikili ve çok taraflı görüşme yapacağını ve ardından Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Duran, şunları kaydetti:
"Türkiye ile ABD arasındaki gündem başlıkları milli menfaatlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir. Özel'in son günlerdeki iddialarında sergilediği dış politika gerçekliğine aykırı manipülatif tutumu ve kifayetsiz kampanyası üzüntü vericidir. Bu aşamada kendisine tavsiyemiz, muhataplarının bile övgüyle bahsettiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın engin diplomasi tecrübesini ve ülkemizin menfaatlerini nasıl koruyup geliştirdiğini takip ederek tecrübe kazanmasıdır."
TAM BİR SİYASİ CEHALET ÖRNEĞİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dış politika konusunda tam bir siyasi cehalet örneğidir. Özgür Özel, hiçbir şey bilmeyen birinin bile dış politika konusunda alfabe düzeyinde bir şeyler öğreneceği kadar süredir görev yapıyor. Fakat zerre kadar ilerleme olmadığı gibi her geçen gün daha geriye gidiyor." ifadelerini kullandı.
Özel'in CHP'nin dış politika birikiminin de "tasfiye edildiği" bir süreci yönettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanının geldiği nokta, siyasi hayatımız için olumsuz bir örnek olarak tarihe geçiyor. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğine her alanda olduğu gibi BM toplantısında da bütün dünya dikkat kesilecektir. Cumhurbaşkanımızın dünkü mesajında ifade ettiği gibi ABD ile ikili ilişkiler ve bölgesel savaşların sona ermesi konuları başta olmak üzere geniş bir gündem ele alınacaktır. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri tüm dünya tarafından izlenecektir. CHP Genel Merkezinin de bu vesileyle 'öğrenmeyi öğrenme' sürecine girmesinde fayda vardır."
POLİTİKA ÜRETEMEYEN POLEMİK ÜRETİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır." ifadelerini kullandı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin mesnetsiz iddialar ortaya attığını belirterek, "Politika üretemeyen polemik üretir. Ana muhalefetten en azından milli meselelerde ve dış politikada daha sorumlu bir dil ve yaklaşım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"Aziz milletimiz herkesin geçmişini de müktesebatını da yakından bilmektedir. Bugün küresel düzeyde en tecrübeli bir kaç liderden biri olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dış politikada şahsiyetli duruşu, milli menfaatleri esas alan politikaları ve muhatapları ile karşılıklı yararı gözeten yaklaşımı ile maruftur. Türkiye ile ABD arasındaki gündem, uzun süredir görüşülen savunma sanayi ve ticaret başlıklarından, yatırımlar ve bölgesel istikrara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Liderler düzeyinde bu konuların ele alınması son derece doğaldır. Temennimiz, yapılacak görüşmenin iki ülkenin de yararına olacak kararların alınmasına ve bölgesel barışa katkı sunmasına vesile olmasıdır."