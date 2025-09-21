Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"

TRUMP'LA GÜNDEM ORTA DOĞU



Başkan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." dedi.

