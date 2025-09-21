Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'na ilişkin A Haber'e özel açıklamalar
Başkan Erdoğan'ı ABD'deki temasları boyunca konaklayacağı Türkevi'nde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar karşıladı.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE A HABER'E KONUŞTU
Burada A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirdi.
TRUMP'LA GÜNDEM ORTA DOĞU
Başkan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." dedi.