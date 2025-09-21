Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de ilk açıklamasını A Haber'e yaptı. "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la  görüşmemiz gerekiyor." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.

Başkan Erdoğan'ı ABD'deki temasları boyunca konaklayacağı Türkevi'nde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar karşıladı.

Burada A Haber'in, "Trump'la Suriye'de SDG'ye operasyon masaya gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, ana gündemin Orta Doğu olacağını bildirdi.

Başkan Erdoğan, "Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump'la yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor, bizim için Orta Doğu'daki atılacak her adım hayatidir ve bunları da tabi sayın Trump'la görüşmemiz gerekiyor. Çok çok önemli." dedi.

Başkan Erdoğandan ABDde iki kritik temas! BMde konuşacak Trump ile buluşacakBaşkan Erdoğandan ABDde iki kritik temas! BMde konuşacak Trump ile buluşacak

