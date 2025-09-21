2018 yılında Aziz Yıldırım ile elde edilemeyen başarıların kendisi döneminde yakalanacağı vaadi ile Fenerbahçe taraftarlarının karşısına başkan adayı olarak çıkan Ali Koç, tarihi bir farkla seçimi kazanmıştı. O gün tezahüratlarla karşılanan Koç, kaybettiği oylamanın ardından meşalelerle gönderildi.
Ali Koç döneminde yapılan transferlere toplamda 260 milyon euro ödendi. Ayrıca maaşlar, imza paraları, imaj ücretleri ve yüksek kontratlar da bu maliyeti şişirdi. Sonunda ise tarihe şampiyonluk kazandıramayan bir başkan olarak geçti.
6. TAMAMLADI
Başkan olarak başladığı ilk sezonda 29.14 milyon Euro harcayan Koç ve ekibi, takımı zirve mücadelesinde tutmak bir yana ligi 6. sırada bitirdi.
Sarı lacivertli taraftarlar, bu tablonun kabul edilemez olduğu görüşünde birleşti.
7'İNCİLİK DE GÖRDÜ
Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlasa da Ali Koç, 18.51 milyon Euroyu kasasından çıkardı. Ancak alınan futbolcularla birlikte zirvedeki Başakşehir'den 16 puan fark yenildi.