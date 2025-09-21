PODCAST CANLI YAYIN

Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Kongre üyelerinden daha fazla oy alan isim Saran oldu ve sarı lacivertli ekibin 38. başkanı olarak koltuğa oturdu. Koç'un 7 yılda yaptığı transferler ve harcadığı paralara rağmen elde edilemeyen başarılar, sürecin bu duruma gelmesinde direkt rol oynadı. İşte detaylar...

Ali Koç'un 260 milyon euroluk fiyaskosu! 7 yıl sıfır şampiyonluk

2018 yılında Aziz Yıldırım ile elde edilemeyen başarıların kendisi döneminde yakalanacağı vaadi ile Fenerbahçe taraftarlarının karşısına başkan adayı olarak çıkan Ali Koç, tarihi bir farkla seçimi kazanmıştı. O gün tezahüratlarla karşılanan Koç, kaybettiği oylamanın ardından meşalelerle gönderildi.

Ali Koç döneminde yapılan transferlere toplamda 260 milyon euro ödendi. Ayrıca maaşlar, imza paraları, imaj ücretleri ve yüksek kontratlar da bu maliyeti şişirdi. Sonunda ise tarihe şampiyonluk kazandıramayan bir başkan olarak geçti.

6. TAMAMLADI

Başkan olarak başladığı ilk sezonda 29.14 milyon Euro harcayan Koç ve ekibi, takımı zirve mücadelesinde tutmak bir yana ligi 6. sırada bitirdi.

Sarı lacivertli taraftarlar, bu tablonun kabul edilemez olduğu görüşünde birleşti.

7'İNCİLİK DE GÖRDÜ

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla başlasa da Ali Koç, 18.51 milyon Euroyu kasasından çıkardı. Ancak alınan futbolcularla birlikte zirvedeki Başakşehir'den 16 puan fark yenildi.

İLK KEZ ZİRVE YARIŞINDA

Başkanlığı döneminde ilk şampiyonluk yarışını 2021-2022 sezonunda veren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 2 puan gerisinde üçüncü oldu ve geldiği günden o tarihe en yüksek derecesini aldı.

TARİHİ ŞAMPİYONLUĞA ENGEL OLAMADI

Fenerbahçe, Başakşehir'in ardından Trabzonspor'un şampiyonluğuna da tanıklık etti. Bordo mavililer, uzun süre sonra mutlu sona ulaşmayı başardı. Neredeyse ocak ayında rengi belli olan sezonda sarı lacivertliler, 18.85 milyon Euro harcayarak ikinci olabildi.

BU KEZ DE GALATASARAY'IN GERİSİNDE KALDI

Koç, ekibiyle o dönenme kadar en fazla transfer harcamasını yaptığı sezonda kasasından 43.76 milyon Euro çıkardı. Ancak bu kez de Galatasaray'ın şampiyonluğunda sarı kırmızılıları geçmeyi başaramadı.

DUBLEYİ DE GÖRDÜ

Ezeli rakibini geçme umuduyla başladığı yeni sezonda bu kez 59.48 milyon Euro harcayan Fenerbahçe, bu kez de Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunu gördü.

Taraftar kupa sayısında açılan fark sebebiyle yönetime her geçen gün daha da tepki gösterdi.

5 YILDIZLI BAŞKAN ELEŞTİRİSİ!

2024-2025 sezonunda ilk kez zirvede yer almak isteyen Fenerbahçe bu kez de rekor bonservise imza attı. 70 milyon Euro civarındaki bonservis de mutluluk getirmedi.

Galatasaray bir kez daha şampiyon olarak bu kez 5. yıldızın sahibi oldu. Koç'a da "5 yıldızlı başkan" eleştirileri geldi.

67 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Jose Mourinho'nun ikinci sezonunda da kadrosunu donatan Kanarya, 67 milyon euro harcadı. Yaşadığı kayıplarla Ali Koç'un başkan seçildiği günde Galatasaray'ın gerisindeydi.

TEKNİK DİREKTÖRLER DE FAYDA GETİRMEDİ

Başkanlık döneminde futbol takımının teknik direktörlüğüne sırasıyla Phillip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vítor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve yeniden İsmail Kartal'ı getirdi. Son olarak dünyaca bilinen teknik direktör José Mourinho ile anlaştı. Ancak hiçbiri şampiyonluk kazandıramadı.

