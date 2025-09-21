Rize'de son durum... Bakan Uraloğlu açıkladı | 31 köy yolu ulaşıma açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize'de meydana gelen selin ardından son durumu aktardı. Gün boyu Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberlerindeki heyet ile incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, AFAD koordinasyon toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Rize'de son durum! 31 köy yolu ulaşıma açıldı (AA)

48 SAATE VARAN YAĞMUR SÜRECİ

Bakan Uraloğlu, konuşmasına tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunarak başladı. Bakan Uraloğlu, başta Rize olmak üzere Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde yaklaşık 48 saate varan bir yağmur süreci yaşandığına dikkati çekerek "Özellikle Çanakçı ilçesinde 450 kilograma varan bir yağmurun oluştuğunu belirtmek isterim. Taşköprü'de 356 kilogram, İkizdere Çağrankaya'da 338 kilogram ve Güneysu Handüzü'nde ise 307 kilogram yağış gerçekleşti. Rize'ye yıllık ortalama 2 bin 500 kilogram bir yağmur düştüğünü hesap edersek yaklaşık yüzde 15 civarında. Ama Çanakçı'daki rakam herhalde yüzde 20'leri de geçen bir rakamdan bahsediyoruz. Yoğun bir yağış oldu" şeklinde konuştu.



Rize'de son durum! 31 köy yolu ulaşıma açıldı (AA)

"ALDIĞIMIZ ÖNLEMLERİN BURADA NE KADAR İŞE YARADIĞINI HEP BERABER GÖRDÜK"

Uraloğlu, 19 Eylül Cuma akşamı 19.50 de başlayan yağmurun ardından meteorolojinin uyarıları ile DSİ tarafından Valiliğe yapılan ihbar ile çok ciddi önlemler alındığını ve böylece can kayıplarının önüne geçildiğini dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin diğer taraflarında yaşamış olduğumuz sel ve heyelana dayalı oluşan hasarların giderilmesi ve önlem alınması noktasında aldığımız önlemlerin burada ne kadar işe yaradığını hep beraber gördük. Çamlıhemşin yolundaki yaptığımız yapıların hasar oluşmaması noktasında ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber arkadaşlarımızla sahada görmüş olduk." dedi.



Rize'de son durum! 31 köy yolu ulaşıma açıldı (AA)

Uraloğlu, afetin ilk anından itibaren Gençlik ve Spor Bakanı, AFAD Başkanı, Vali, Milletvekilleri, İl başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı ile tüm ekiplerle birlikte sahada olduklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özel İdaremiz, Karayollarımız, DSİ, güvenlik güçlerimiz, Jandarmamız, Sahil Güvenlik, Orman İdaremiz, bütün belediyelerimizle beraber sahada olduk. Yine Telekom'la beraber AFAD ile beraber sahada olduk. Ben özellikle şu noktanın altını çizmek istiyorum. Bakın, bu büyüklükten daha az bir büyüklükte 2021 yılında Batı Karadeniz'de olan sel taşkınında biz birçok canımızı kaybetmiştik maalesef. Çok şükür bakın bugün sadece hasarlardan bahsediyoruz. Her kimin emeği geçmişse ben hepsine teşekkür ediyorum. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bütün bu imkanları bize sağladığı için gerçekten bütün vatandaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum."



5 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

5 yaralının olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, "İyidere-İkizdere Yolu'nda tam geçişleri sırasında yolda oluşan bir göçme sonucu 5 vatandaşımız trafik kazasına tek taraflı maruz kaldılar. Bir tanesi taburcu oldu. Diğer 4'ünün tedavileri devam ediyor. Onları da ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Çok şükür onların da bir hayati tehlikesi yok."



Rize

"31 TANE KAPANAN KÖY YOLUNU AÇTIK"

Vatandaşlardan gelen çağrıları anında karşıladıklarını da dile getiren Bakan Uraloğlu, "Toplamda 70 vatandaşımızı kendi çağrıları üzerine güvenli bölgeye ulaştırdık. Herhangi bir sıkıntıları yok. 31 tane kapanan köy yolunu açtık. Halihazırda 2 tane köy yolumuz ve mahalle yolumuz kapalı durumda." dedi.



Rize'de son durum! 31 köy yolu ulaşıma açıldı (AA)



Sağlık birimlerine de ayrıca teşekkür eden Bakan Uraloğlu, tüm ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştığını dile getirdi. Uraloğlu, "Bin 428 personelle beraber sahadayız. Arkadaşlarımız şu anda sahada devam ediyorlar. Dönüşümlü olarak 7/24 çalışmaya devam ediyorlar. 3 tane helikopter bölgeye intikal etti Sahil Güvenlik, Jandarma ve Genelkurmay Başkanlığımızdan. Herhangi bir ihtiyaç olması durumunda 2 tane daha yarın intikal edecek. Onlar da Ayder'den aciliyet beyanında bulunan 18 vatandaşımızı tahliye ettiler. İhtiyaç olması durumunda biz buna devam edeceğiz." diye konuştu.

Telekom'un teknik ekiplerinin Ayder'e ilk giden helikopterle beraber ulaştığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Onlar oradaki GSM haberleşmesini sağlama noktasında gayret ediyorlar. Çok dar bir lokasyonda iletişim sağlıyorduk acil durumlar için. Onu genel için inşallah yarın sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Özel İdare ekiplerini her ihtimale karşın yayla yollarından yola çıkardıklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bakın yaklaşık bir metreye varan kar mücadelesi yaparak ekiplerimiz ilerledi. Belki bir saat içerisinde Ayder'e de varmış olacaklar. Yani ihtiyaten onları da çıkarmış olduk." dedi.

Bazı köylerde enerji sağlanamayan noktalar olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Onları da enerji dağıtım şirketimiz ilgili birimlerimizle beraber yakın takip ediyorlar. İnşallah onları da yarın sağlama gayreti içerisinde olacağız. Elbette burada Kızılay, Müftülük ve AFAD'daki bizim destek ekiplerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında ciddi gayret sarf ettiler. Onlara da huzurlarınızda teşekkür ediyorum." diye konuştu.

14 MİLYON LİRALIK ÖDENEK

Özel İdare, Tarım, Defterdarlık, Çevre Şehircilik ve AFAD'ın hasar ve zarar tespitleri noktasında oluşturduğu ekiplerin de yarın sabah itibarıyla sahaya çıkarak bütün vatandaşların oluşan zararlarını veya kamunun oluşan zararlarını tespit edeceklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Acil durum için AFAD'dan 10 milyon lira ve 4 milyon lira da sosyal yardım ödeneği olarak şehrimize yaklaşık 14 milyon liralık bir nakit de sağlanmış oldu." açıklamasında bulundu.

TAHLİYELER TÜNELDEN SAĞLANDI

3 anayolda sıkıntı yaşandığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bir tanesi kazanın olduğu, beş vatandaşımızın da yaralandığı İyidere-İkizdere-Ovit yolu. Orada aksama olmuştu. Özellikle gece inşaatı devam eden tünelden tahliyeleri sağlamış olduk. Bugün itibariyle 2 önemli hasar noktasını tamamen giderdik ve daha doğrusu trafiği akabilecek seviyeye getirdik ve akışı sağlamış olduk. Elbette ileriye yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

ÇAYELİ KAPTANPAŞA YOLU'NDA AKIŞ RUTİNE DÖNDÜ

Uraloğlu, Çayeli Kaptanpaşa yolunda bir tane önemli hasar olduğunu anımsatarak "Onu da yine bugün akşamüzeri bitirerek oradaki akışı da rutine döndürmüş olduk. En fazla hasar alan Ardeşen-Çayeli-Ayder güzergahıydı. Burada iki bölüme ayırabiliriz. Öncelikle Çamlıhemşin'e kadar belli bölümlerde hasar olmakla beraber ulaşabiliyor olduk ve çalışmalarımız devam etti. Ama esas Çamlıhemşin'den yukarıya doğru bugün helikopterle de görme imkanımız oldu. Öncesinde dronelarla ulaşmıştık. Toplam 8 noktada ciddi hasarlar oluştu. Derenin debisinin çok ciddi şekilde yükselmesi sonucu. Özellikle Şehir Hastanemizdeki antifer beton blokları bu noktada kullandığımızı, yine önemli bir tahkimatı; oradan ve farklı olacaklardan naklederek kullandığımızı söylemek isterim. Hemen Çamlıhemşin'in çıkışındaki Hala Tüneli'nin inşaatının olduğu bölgede çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah bu sabaha kadar orada bir geçiş sağlamayı umuyoruz. Hemen devamında da yaklaşık 500 metrelik bir bölümde yolu tamamen dere götürmüş durumda. Oraya da 4 tane makine devam ediyor. Dolayısıyla orada da inşallah yarın gün içerisinde Ayder'e kadar bir geçiş sağlamayı planladık. Özellikle oradaki yol inşaatının imalatları tamamlamam bölümlerinde bir aksaklık olmadığını belirtmek isterim. Başta Rize olmak üzere bütün bölgemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün oluşan hasarların sonuçlarını ortadan kaldırılıncaya kadar bütün ekiplerimizle sahada olacağımızı da özellikle belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.