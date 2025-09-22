Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi

SLOT'UN HEDEFİ KUSURSUZ PERFORMANS Arne Slot'un bu hamlesi, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak Galatasaray deplasmanına tam kadro ve dinç bir şekilde çıkma isteğini gösteriyor. Hollandalı teknik adam, kritik Şampiyonlar Ligi sınavında hatasız bir performans ortaya koymayı hedefliyor.

OSIMHEN İÇİN LIVERPOOL KARARI Osimhen'in sakatlığı sonrası maç kadrosuna girip girmeyeceği büyük merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesi hem Galatasaray taraftarları hem de rakip takım Liverpool cephesi bu sorunun yanıtını bekliyor. Osimhen'in sahada olup olmayacağı, maçın kaderini doğrudan etkileyecek en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.

GİDİŞAT OLUMLU Tedavi süreci olumlu ilerleyen Osimhen'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Kulüp doktorları ve teknik heyet, oyuncunun bireysel antrenmanlardaki temposunu ve fiziksel dayanıklılığını düzenli olarak değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlarda gösterdiği performans, "Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?" sorusuna olumlu yanıt verilme ihtimalini güçlendirdi.

KONTROL EDİLECEK Teknik ekip, Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması halinde sahaya sürülmesini planlıyor. Ancak oyuncunun riske edilmeden maksimum katkı verebilmesi için dikkatli bir şekilde karar verilecek. Bu nedenle son dakika değerlendirmeleri, oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağını netleştirecek.