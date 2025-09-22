Galatasaray'da forvet bombası! Okan Buruk transferde o isimleri istedi
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Avrupa'da da üst turları hedefleyen Galatasaray, yaz transfer döneminin ardından bu kez de kış için kolları sıvadı. Cimbom, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile birlikte forma giyebilecek bir forveti kadrosuna katmak istiyor. Listede üç yıldız var. İşte detaylar...
Milyonlarca taraftarına 26. şampiyonluk zaferi tattırmak isteyen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Aslan'ın hedefinde forvet hamlesi var.
BASLER'DEN FLAŞ ELEŞTİRİ
Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt karşısında aldığı farklı mağlubiyet, Almanya'da hâlâ gündemde. Eski Alman milli futbolcu Mario Basler, sarı-kırmızılılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray, Almanya basını ve futbol kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
SERT ELEŞTİRİ
Eski Alman milli futbolcu Mario Basler, yorumculuk yaptığı TV programında sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemine dikkat çekerek eleştirilerini dile getirdi.
Ayrıca Cimbom için sert sözler sarf etti.
Basler, Galatasaray'ın 480 milyonluk bir harcama yaptığı iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray bu yaz 480 bin milyar harcama yaptı ama Frankfurt'tan beş gol yedi! Para her zaman belirleyici değildir. Bir takımda uyum olması gerekir. Sonuçta mesele oyuncuların kalitesi ve takımın kalitesiyle ilgilidir."
LUNIN GERÇEĞİ
Yaz transfer döneminde kaleci transferinde sık sık karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Real Madrid'in Ukraynalı file bekçisi Andriy Lunin'e de teklif götürdüğü ortaya çıktı. 26 yaşındaki eldivenin ezeli rakipleri reddetme nedeni ise İspanyol basınında gün yüzüne çıktı.
EDERSON'A GİDİLDİ
Sarı-lacivertliler, sezona İrfan Can Eğribayat ile başlamıştı. Ancak Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından kaleci transferinde düğmeye basan Fenerbahçe, Manchester City'nin deneyimli kalecisi Ederson'u 11 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
UĞURCAN ALINDI
Kaleci arayışında olan bir diğer ekip Galatasaray ise transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon euro artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Bu hamleyle sarı-kırmızılılar, uzun süredir çözülemeyen kaleci sorununu ortadan kaldırdı.
LUNIN'DEN RET
Her iki kulübün de gündemine aldığı Andriy Lunin için resmi teklif yaptığı öğrenildi. Marca'nın haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra La Liga ekiplerinden Real Oviedo da Ukraynalı eldiveni transfer etmek istedi.
MADRID'DE KALMA SEBEBİ
26 yaşındaki file bekçisi, yaz aylarında gelen tekliflere rağmen Real Madrid'de kalmayı tercih etti. Thibaut Courtois'nın birinci kaleci olarak yerinin garanti olmasına karşın, Lunin'in takımdan ayrılmak yerine Madrid ekibinde kalmaya karar verdiği aktarıldı.
KIRMIZILAR'DA GALATASARAY KARARI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacak olan Galatasaray, zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar çıkarmaya çalışacak. İngiliz ekibinde ise İstanbul deplasmanına özel hazırlık yapılıyor.
GÖZLER KRİTİK MAÇTA
Galatasaray, Devler Ligi'ne Eintracht Frankfurt deplasmanında kötü başladı. Yunus Akgün'ün erken golüyle öne geçmesine rağmen sahadan 5-1 mağlup ayrılan sarı-kırmızılılarda rota şimdi Liverpool maçına çevrildi.
5 YILDIZ DİNLENDİRİLECEK
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, yoğun fikstür nedeniyle Galatasaray maçı öncesi kritik bir karar aldı. İngiliz ekibinin EFL Cup 3. turunda Southampton ile oynayacağı mücadelede Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Mohamed Salah, Ryan Gravenberch ve Dominik Szoboszlai forma giymeyecek.
SLOT'UN HEDEFİ KUSURSUZ PERFORMANS
Arne Slot'un bu hamlesi, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak Galatasaray deplasmanına tam kadro ve dinç bir şekilde çıkma isteğini gösteriyor. Hollandalı teknik adam, kritik Şampiyonlar Ligi sınavında hatasız bir performans ortaya koymayı hedefliyor.
OSIMHEN İÇİN LIVERPOOL KARARI
Osimhen'in sakatlığı sonrası maç kadrosuna girip girmeyeceği büyük merak konusu oldu. Kritik mücadele öncesi hem Galatasaray taraftarları hem de rakip takım Liverpool cephesi bu sorunun yanıtını bekliyor. Osimhen'in sahada olup olmayacağı, maçın kaderini doğrudan etkileyecek en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.
GİDİŞAT OLUMLU
Tedavi süreci olumlu ilerleyen Osimhen'in sağlık durumu yakından takip ediliyor. Kulüp doktorları ve teknik heyet, oyuncunun bireysel antrenmanlardaki temposunu ve fiziksel dayanıklılığını düzenli olarak değerlendiriyor. Özellikle son antrenmanlarda gösterdiği performans, "Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı?" sorusuna olumlu yanıt verilme ihtimalini güçlendirdi.
KONTROL EDİLECEK
Teknik ekip, Osimhen'in fiziksel olarak hazır olması halinde sahaya sürülmesini planlıyor. Ancak oyuncunun riske edilmeden maksimum katkı verebilmesi için dikkatli bir şekilde karar verilecek. Bu nedenle son dakika değerlendirmeleri, oyuncunun maç kadrosunda olup olmayacağını netleştirecek.
TAKIMDA OLABİLİR
Tedavi süreci planlandığı gibi ilerleyen Osimhen'in sakatlığı büyük ölçüde geride kaldı. Son antrenmanlardaki temposu ve kondisyon seviyesi, onun Liverpool maçının kadrosuna dahil edilme ihtimalini artırıyor. Taraftarlar ve futbolseverler, yıldız forvetin sahada olup olmayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.
3. FORVET KARARI
Sarı-kırmızılılarda devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yedek golcü takviyesi gündeme alındı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden Galatasaray'da gözler devre arasına çevrildi. Özellikle Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı hatalı vuruş, maçın dönüm noktalarından biri olmuştu. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Okan Buruk, yedek golcü transferini öncelikli hedef olarak yönetime iletti.
OKAN BURUK İSTİYOR
Tecrübeli çalıştırıcı, "3. bölgedeki son vuruşlarda" sıkıntı yaşandığını belirterek scout ekibinden kapsamlı bir rapor talep etti. Buruk'un istediği profil; asıl mevkisi santrfor olan, tecrübe sahibi ve yedek kulübede güven verecek bir oyuncu.
ARAŞTIRMALAR BAŞLAYACAK
Galatasaray'ın gözlemci ekibi, devre arası için bütçe ve maliyet planlaması yaptıktan sonra uygun adaylarla görüşmelere başlayacak. Yönetim, yüksek maliyetli transferden kaçınırken bonservisi elinde olan isimler öncelikli hedef olacak.
OKAN BURUK'UN KARARI MERAK KONUSU
Eylül ayı sonuna kadar 3 kritik maça çıkacak Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un kadro ve oyun planında yapacağı değişiklikler merakla bekleniyor. Buruk'un özellikle orta saha kurgusunda farklı tercihlere gitmesi gündemde.
3 GOLCÜ ODAK NOKTASINDA
Galatasaray'ın gündeminde şu isimlerin yer aldığı iddia edildi:
Paco Alcacer (32) – Son kulüp: Sharjah FC
Patrick Bamford (32) – Son kulüp: Leeds United
Emmanuel Dennis (27) – Son kulüp: Nottingham Forest