CANLI TAKİP | CHP'de olağanüstü kurultayında dikkat çeken detay! Kemal Kılıçdaroğlu'na koltuk ayrılmadı!

CHP'de kurultay trafiği yargı süreçleri nedeniyle hız kesmiyor. Daha önce 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin davalarla sarsılan parti, bu kez delegelerin imzasıyla toplanan 22. Olağanüstü Kurultay için Ankara'da bir araya geldi.
CANLI ANLATIM
BLOK LİSTE
Genel Başkanlık adaylığı için başvurular başladı. 15 dk sonra sürecek.
Seçimlerin blok liste ile yapılmasına oy çokluğuyla karar verildi.
PROTOKOL'DE BİR İLK
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP kongresinden şu detayları aktardı:
"Kurultayda protokolde yer alan önemli bir isim var CHP açısından Muharrem İnce. İlk kez CHP’de kurultayda önde yer ayrıldı ona. Neden önemli? 37. Olağan Kurultay’da Muharrem İnce’ye en arka sırada kendisine yer ayrılmıştı."
CHP LİDERİ ÖZEL KURULTAY SALONUNA GELDİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay salonuna geldi. Alkışlarla karşılanan Özel, girişte delegelerle selamlaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salonda iki yanına eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın oturdu. Çetin'in hemen yanında ise bir süre önce CHP'ye dönen eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yer ayrılmaması dikkat çekti.
DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU
Kurultayın Divan Başkanlığı'na ortak öneri ile Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi.
CHP'DE SON İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ KURULTAY
CHP, son iki yılda üçüncü kurultay yapıyor. 4-5 Kasım 2023 tarihinde, Ankara Spor Salonu'nda CHP'nin 38. Olağan Kurultayı yapılmıştı. Kurultay'da genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışmıştı.
İlk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy almış; iki aday da toplam delege sayısına göre salt çoğunluğun (684) desteğini alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Özel, ikinci turda, 536 oy alan Kılıçdaroğlu'na karşı 812 oyla CHP'nin 8. genel başkanı seçilmişti.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partiye kayyum atanacağı bilgisinin ulaştığını, kayyumu engellemek için de 6 Nisan 2025’te CHP’yi 21. Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini duyurmuştu.
6 Nisan'da kayyum ihtimaline karşı yapılan olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak, bin 276 oyun, bin 171'ini alarak yeniden genel başkan seçildi.
CHP, kurultay öncesi Ankara İl Seçim Kurulu'nun iptale ilişkin kararını bekledi.
İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.