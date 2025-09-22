Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!

Rubin şu skandal satırları kaleme aldı:

"Trump'ın Erdoğan'ı kucaklaması, Erdoğan'ın daha önce Türkiye'nin F-16'larını kullanması ve bölgeye yönelik tehditleri göz önüne alındığında stratejik açıdan daha da sağlıksız.

Türk F-16'ları ve insansız hava araçları, Suriye ve Irak'taki Kürt köylerini düzenli olarak bombalıyor ve Kıbrıs egemenliğini neredeyse her gün ihlal ediyor.

Türk F-16'larının ayrıca Azerbaycan'ın 2020'deki Dağlık Karabağ işgali sırasında Ermeni mevzilerine saldırdığı bildiriliyor.

Ancak Trump'ın Türkiye'yi gelişmiş silahlarla donatması, Erdoğan'ın terörizmi sürekli kışkırtıp İsrail'i tehdit ettiği bir dönemde, Erdoğan'ın davranışlarına yeşil ışık yakıp onu cesaretlendirmesi anlamına geliyor. Bu, Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı kimyasal silah kullanıp Kuveyt'in bağımsız bir devlet olarak var olma hakkını sorgulamaya başlamasının ardından ona silah satmaya benziyor.

Erdoğan'ın İsrail'i tehdit etmesi, Hamas'a ev sahipliği yapması ve şimdi de dünyanın en gelişmiş uçaklarından bazılarıyla silahlanması ve Trump'ın bu durumların farkında olmaması veya bundan çıkar sağlamaya çalışmasıyla, İsrailli liderler artık on yıllardır sürdürdükleri nükleer belirsizlik politikasını benimsememeli."