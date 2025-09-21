Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...

Ocak ayından itibaren hem de erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihya tutarları hem emekli maaşı hesabı değişecek. 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret borçlanma ve ihya tutarlarına da yansıyacağı için 2025 yılı bitmeden başvuru yapanlar avantajlı olacak. Ayrıca emekli maaşı hesabındaki kalemler de farklılaşacak. Üstelik veriler, emeklilik imkanı olanların bu yıl bitmeden dilekçe vermesinin Ocak 2026'ya göre daha avantajlı olacağını gösteriyor. İşte detayları...
MAAŞ HESABI NEDEN FARKLI?
Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2025'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2024 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2025'in ocak ayındaki yüzde 15.75 ve temmuz ayındaki yüzde 16.67 zam oranı ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 35.05'i bulan söz konusu emekli zamlarının yerine 2025 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2024 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2025 emekli zamları değil, 2025 güncelleme katsayısı eklenecek. OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5. Büyüme tahmini de OVP'ye göre yüzde 3.3. Buna göre güncelleme katsayısı yüzde 29.49 bekleniyor. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan daha avantajlı olacağını gösteriyor. Bu yıl emekli olanların elde edeceği avantajın yüzde 4.29 olacağı hesaplanıyor.
BORÇLANMA İÇİN NE ÖDENİYOR? OCAKTA NASIL DEĞİŞECEK?
Bu yıl bitmeden doğum ve askerlik borçlanması başvurusunda bulunanların her gün için en az 277,39, 1 ay için de 8 bin 321 lira ödemesi gerek. Yurt dışı borçlanmasının tutarı da günlük 390,09, 1 aylık 11 bin 702 lira. Borçlanmada tüm süreler değil, ihtiyaç kadarı ödenebiliyor. En düşük ve en yüksek tutarlar 1 Ocak 2026'dan itibaren yapılacak başvurularda zamlı olarak uygulanacak. Ödenecek tutar, asgari ücrette yapılacak artış oranında yükselecek.