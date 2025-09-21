Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...

PODCAST CANLI YAYIN

Ocak ayıyla birlikte erken emeklilik imkanı sağlayan borçlanma ve ihya tutarları artarken, emekli maaş hesabı da değişecek. Hem borçlanma ve ihya hem emeklilik başvurusunu bu yıl bitmeden yapanlar daha avantajlı olacak...

Ocak ayından itibaren hem de erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihya tutarları hem emekli maaşı hesabı değişecek. 1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni asgari ücret borçlanma ve ihya tutarlarına da yansıyacağı için 2025 yılı bitmeden başvuru yapanlar avantajlı olacak. Ayrıca emekli maaşı hesabındaki kalemler de farklılaşacak. Üstelik veriler, emeklilik imkanı olanların bu yıl bitmeden dilekçe vermesinin Ocak 2026'ya göre daha avantajlı olacağını gösteriyor. İşte detayları...

MAAŞ HESABI NEDEN FARKLI?
Emekli maaşları hesaplanırken, önceki yılların güncelleme katsayısı ve bulunulan yılın zamları dikkate alınıyor. 2025'te emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 2024 güncelleme katsayısıyla (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) belirlenen tutara, 2025'in ocak ayındaki yüzde 15.75 ve temmuz ayındaki yüzde 16.67 zam oranı ekleniyor. Dilekçesini 1 Ocak 2026'dan sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 35.05'i bulan söz konusu emekli zamlarının yerine 2025 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Yani 2024 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2025 emekli zamları değil, 2025 güncelleme katsayısı eklenecek. OVP'de 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5. Büyüme tahmini de OVP'ye göre yüzde 3.3. Buna göre güncelleme katsayısı yüzde 29.49 bekleniyor. Bu da bu yıl emekli olanların, önümüzdeki yıl emekli olacaklardan daha avantajlı olacağını gösteriyor. Bu yıl emekli olanların elde edeceği avantajın yüzde 4.29 olacağı hesaplanıyor.

BORÇLANMA İÇİN NE ÖDENİYOR? OCAKTA NASIL DEĞİŞECEK?
Bu yıl bitmeden doğum ve askerlik borçlanması başvurusunda bulunanların her gün için en az 277,39, 1 ay için de 8 bin 321 lira ödemesi gerek. Yurt dışı borçlanmasının tutarı da günlük 390,09, 1 aylık 11 bin 702 lira. Borçlanmada tüm süreler değil, ihtiyaç kadarı ödenebiliyor. En düşük ve en yüksek tutarlar 1 Ocak 2026'dan itibaren yapılacak başvurularda zamlı olarak uygulanacak. Ödenecek tutar, asgari ücrette yapılacak artış oranında yükselecek.

KİMLER İHYA YAPABİLİYOR? NE ÖDENİYOR?
Sigortalılar eğer Bağ-Kur prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet süreleri varsa, ihya yaparak bu süreleri kazanabiliyor. İhya edilecek her gün için, en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödeniyor. Bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için en az 299,09 lira veriyor. Bu tutar 1 Ocak'tan sonra yapılacak başvurularda asgari ücret oranında artacak. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler yapacakları ödemeyle günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. 'Bir kısmını canlandıracağım' denilemiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.

ARTIŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPILMALI?
Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için bu yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Ödeme ise daha sonra yapılıyor. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat geliyor. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine ekleniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

2025'TE DİLEKÇE VERİLİRSE
Üç dönem aylık bağlama oranı, 2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544 (2024 yılı enflasyonu olan yüzde 44.38 + % 3.2'lik büyümenin % 30'u olan % 0.96) 2025 yılı kümülatif maaş zammı: 1,3505 ( % 15.75 + % 16.67)
2026 zamları

2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE
Üç dönem aylık bağlama oranı, 2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544
2025 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,2949 (2025 TÜFE tahmini olan % 28.5 + % 3.3'lük büyüme tahmininin % 30'u olan % 0.99)
2026 zamları

ÖRNEK HESAPLAMA

Ocak 2024 yılı maaşı: 20.000 TL
2025'TE DİLEKÇE VERİLİRSE
2024 güncellemesi: 20.000 x 1,4544 = 29.088 TL
2025 yılı zamları: 29.088 x 1,3505 = 39.283 TL
Ayrıca 2026 zamları da eklenecek.

2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE
2024 güncellemesi: 20.000 x 1,4544 = 29.088 TL
2025 güncellemesi: 29.088 x 1,2949 = 37.666 TL
Ayrıca 2026 zamları da eklenecek.

MEVCUT TUTARLAR

