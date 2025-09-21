Emekli hesapları değişiyor! Yeni yılda emekli maaş hesabı da değişecek... İşte hesaplamalar...

KİMLER İHYA YAPABİLİYOR? NE ÖDENİYOR?

Sigortalılar eğer Bağ-Kur prim borcu nedeniyle dondurulmuş hizmet süreleri varsa, ihya yaparak bu süreleri kazanabiliyor. İhya edilecek her gün için, en az günlük asgari ücretin yüzde 34.5'i oranında prim ödeniyor. Bu yıl bitmeden ihya talebinde bulunan bir kişi, her gün için en az 299,09 lira veriyor. Bu tutar 1 Ocak'tan sonra yapılacak başvurularda asgari ücret oranında artacak. Geçmiş günlerini ihya etmek isteyenler yapacakları ödemeyle günlerinin tamamını alıyor ve primlerine ekletebiliyor. 'Bir kısmını canlandıracağım' denilemiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.



ARTIŞTAN ETKİLENMEMEK İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPILMALI?

Asgari ücretteki artıştan etkilenmeden borçlanma ve ihya yapmak için bu yıl sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulunmak yeterli oluyor. Ödeme ise daha sonra yapılıyor. Başvurunun ardından SGK'dan ödeme için tebligat geliyor. Tebligat tarihinden itibaren doğum ve askerlik borçlanmasının 1 ay, yurt dışı borçlanması ve ihyanın 3 ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Ödeme sonrası söz konusu süreler hizmet süresine ekleniyor.

NASIL HESAPLANIYOR?



2025'TE DİLEKÇE VERİLİRSE

Üç dönem aylık bağlama oranı, 2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544 (2024 yılı enflasyonu olan yüzde 44.38 + % 3.2'lik büyümenin % 30'u olan % 0.96) 2025 yılı kümülatif maaş zammı: 1,3505 ( % 15.75 + % 16.67)

2026 zamları



2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE

Üç dönem aylık bağlama oranı, 2024 yılı güncelleme katsayısı: 1,4544

2025 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,2949 (2025 TÜFE tahmini olan % 28.5 + % 3.3'lük büyüme tahmininin % 30'u olan % 0.99)

2026 zamları



ÖRNEK HESAPLAMA



Ocak 2024 yılı maaşı: 20.000 TL

2025'TE DİLEKÇE VERİLİRSE

2024 güncellemesi: 20.000 x 1,4544 = 29.088 TL

2025 yılı zamları: 29.088 x 1,3505 = 39.283 TL

Ayrıca 2026 zamları da eklenecek.



2026'DA DİLEKÇE VERİLİRSE

2024 güncellemesi: 20.000 x 1,4544 = 29.088 TL

2025 güncellemesi: 29.088 x 1,2949 = 37.666 TL

Ayrıca 2026 zamları da eklenecek.



MEVCUT TUTARLAR



