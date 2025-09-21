Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

Sadettin Saran (AA) REKOR KATILIM BEKLENTİSİ Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. 2024 yılındaki rekor katılımın da aşılması bekleniyor.

Ali Koç (AA) ALİ KOÇ'UN LİSTESİ Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

Sadettin Saran (AA) SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Ali Koç (AA) İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLDİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.



Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.