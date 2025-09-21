PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor! Ali Koç mu Sadettin Saran mı?

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin yeni başkanını belirleyecek olan oylama sonrasında mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran koltuğa oturmak adına mücadele veriyor. Seçimle ilgili tüm detayları takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün belli oluyor. İki adaydan biri yapılacak oylama sonrasında yeni başkan olarak sarı lacivertlileri temsil edecek.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

İKİ ADAY YARIŞTA

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongrede üyelerden yeniden güven oyu istiyor. Diğer aday Sadettin Saran ise Fenerbahçe'nin 34. başkanı olmak için yarışıyor.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Ali Koç (AA)Ali Koç (AA)

49 BİN 268 ÜYE VAR

Kongrede aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 sandıkta gerçekleştiriliyor.

Oylar, sandıkların topluca açılmasının ardından genel kurul divan başkanının öncülüğünde sayılacak ve günün sonunda yeni başkan açıklanacak.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

REKOR KATILIM BEKLENTİSİ

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması öngörülüyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı. 2024 yılındaki rekor katılımın da aşılması bekleniyor.

Ali Koç (AA)Ali Koç (AA)

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Acar Sertaç Komşuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer, Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Atalay Rodopman.

Sadettin Saran (AA)Sadettin Saran (AA)

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ

Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz.

Ali Koç (AA)Ali Koç (AA)

İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

Fenerbahçeli kongre üyeleri yeni başkanını belirlemek için sandık başında (AA)Fenerbahçeli kongre üyeleri yeni başkanını belirlemek için sandık başında (AA)

SARAN SEÇİLİRSE 38. BAŞKAN OLACAK

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra Başkan Dönem
1 Ziya Songülen 1907-1908
2 Ayetullah Bey 1908-1909
3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910
4 Hakkı Saffet Tarı 1910
5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911
6 Osman Fuat Efendi 1911-1912
7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914
8 Hulusi Bey 1914-1915
9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924
10 Nazım Bey 1916-1918
11 Nuri Sekizinci 1918-1919
12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923
13 Nasuhi Baydar 1924-1925
14 Ali Naci Karacan 1926-1927
15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932
16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933
17 Hayri Celal Atamer 1933-1934
18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950
19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952
20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955
21 Bedii Yazıcı 1953-1954
22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958
23 Agah Erozan 1958-1960
24 Medeni Berk 1960
25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961
26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981
27 İsmet Uluğ 1962-1966
28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984
29 Emin Cankurtaran 1974-1976
30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998
31 Fikret Arıcan 1984-1986
32 Tahsin Kaya 1986-1989
33 Metin Aşık 1989-1993
34 Güven Sazak 1993-1994
35 Hasan Özaydın 1994
36 Aziz Yıldırım 1998-2018
37 Ali Koç 2018-

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

