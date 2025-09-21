Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'in Trump iddialarına: Sağır duymaz uydurur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve ABD Başkanı Donald Trump ile ikili temasta bulunmak üzere bugün ABD'ye gidiyor. Ziyaret öncesi İstanbul'da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, BM reformuna dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Gazze'de vahşeti gündeme getireceğim. 23 Eylül Salı günü, BM Genel Kuruluna hitap edeceğim.14 yıllık kanlı ve karanlık dönemin ardından özgürlüğe kavuşan Suriye'nin yeni yönetiminin orada bulunması bizim için sevindiricidir.

Türk Amerikan iş çevreleriyle bir araya geleceğim. 25 Eylül'de ise Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Sayın Turmp'ınn küresel barış vizyonu ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz.

Coğrafyamızda kan ve gözyaşının dinmesini arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun için yapıyoruz. Ziyaretimiz ve görüşmelerin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

SORU CEVAP

"DÜNYA FİLİSTİN'İN YANINDA YER ALMADI"

2 gün önce Mahmud Abbas ziyaretçimiz olmuştu. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman ciddi sıkıntıları yaşadı yaşamaya devam ediyor. Bizler her zaman yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Dünya Filistin'in yanında yer almadı. Son dönemde BM'de 140 Filistin'i tanıyan ülke var. Bu sevindirici. BM'de 3-5 Filistin'i tanıyan ülke olacağını göreceğiz.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Uzun süre geçti, Suriye'nin kendi benliğine kavuşması komşumuz olarak bizi de huzurlu kılmıştır. Bazı arkadaşlarımızın Suriye'ye sürekli gidiş gelişi oradaki dayanışmamızı artırmamızı, Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. Yakın zaman içinde Sayın Şara ve Dışişleri Bakanını Ankara'da ağırlayacağız. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için elimizden gelen her imkanı kullanacağız.

ÖZGÜR ÖZEL'İN İDDİALARI

Yanımızda mıydı? Sağıra hakaret etmek istemem ama sağır duymaz uydurur. Bu adam durmadan uyduruyor. Parti Sözcümüz gereken cevabı verdi. Biz de en yakın zamanda cevabımızı vereceğim. Bu işlerden anlamaz. Biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmama gerek yok bizzat kendiyle yaparım.

Ayrıntılar geliyor...