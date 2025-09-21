PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra Süper Lig'deki mücadelesine dönen Galatasaray, 6. haftada Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılarda Almanya'daki hezimetin ardından yıldız isimlere kesik yolda. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu randevu öncesinde kadrosunu netleştirdi. İşte Cimbom'un muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'de sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, haftaya 15 puanla lider giriyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek.

Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GOL MAKİNESİ

Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 15 gol atan Galatasaray, sadece Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 gol yedi. İlk haftalarda Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u 4-0, Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek serisini sürdürdü.

20 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte 52 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.

ICARDI UÇUŞTA

Arjantinli golcü Mauro Icardi, bu sezon ligde 137 dakikada 3 gol kaydetti. Çoğunlukla oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, Eyüpspor karşısında ilk 11'de başladı. Icardi, ligde yaklaşık her 45 dakikada bir gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

49. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35 galibiyet alırken, Konyaspor sadece 5 kez sahadan galip ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi.

EVİNDE YENİLMEDİ

İstanbul'da oynanan 24 lig maçında Galatasaray, Konyaspor'a hiç yenilmedi. Ev sahibi ekip 20 galibiyet, 4 beraberlik alırken 55 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasındaki en farklı skor, 2007-2008 sezonunda seyircisiz oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı maç oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini 2-0, 1-0 (2 kez), 2-1 ve 4-3'lük skorlarla aldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Teknik direktör Okan Buruk'un sahaya Uğurcan, Singo, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış, Icardi ilk 11'ini sürmesi bekleniyor.

Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi
