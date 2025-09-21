Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi

ICARDI UÇUŞTA Arjantinli golcü Mauro Icardi, bu sezon ligde 137 dakikada 3 gol kaydetti. Çoğunlukla oyuna sonradan giren yıldız oyuncu, Eyüpspor karşısında ilk 11'de başladı. Icardi, ligde yaklaşık her 45 dakikada bir gol atarak dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

49. RANDEVU Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35 galibiyet alırken, Konyaspor sadece 5 kez sahadan galip ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti. Galatasaray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi.

EVİNDE YENİLMEDİ İstanbul'da oynanan 24 lig maçında Galatasaray, Konyaspor'a hiç yenilmedi. Ev sahibi ekip 20 galibiyet, 4 beraberlik alırken 55 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.