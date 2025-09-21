Galatasaray'da o yıldızlara kesik! Okan Buruk 11'ini netleştirdi

Trendyol Süper Lig'de sezona 5'te 5 ile başlayan Galatasaray, haftaya 15 puanla lider giriyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta Konyaspor'u konuk edecek.
Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşma 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GOL MAKİNESİ
Bu sezon ligde çıktığı 5 maçta 15 gol atan Galatasaray, sadece Çaykur Rizespor karşılaşmasında 1 gol yedi. İlk haftalarda Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla geçen sarı-kırmızılılar, Kayserispor'u 4-0, Rizespor'u 3-1 ve Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek serisini sürdürdü.
20 MAÇLIK SERİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlup olmadı. Son yenilgisini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte 52 gol atan Galatasaray, kalesinde 16 gol gördü.