Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kıpırdayanı rezil ederim!

CHP'de şaibeli kurultay ile başlayan kaos İBB'ye yolsuzluk soruşturması ve diğer belediyelerdeki rüşvet skandalı ile devam ediyor.
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den CHP Genel Merkezi'ni yönetmeye devam ediyor. Genel Başkan Özgür Özel, İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda dilini sertleştirirken, Gökhan Günaydın ve Selin Sayek Böke ise tehdit mesajlarını partililere iletiyor.
Özellikle partideki bu iki başlılık parti içinde rahatsızlık verirken Ekrem İmamoğlu, tehdit dili ile partideki çözülmeleri engellemeye çalışıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Öfke ve agresiflik yükseliyor, birbirlerine bile "tehdit dili" kullanmaktan geri durmuyorlar. Sürecin nasıl yönetileceğini, tonun sert mi yumuşak mı olacağını belirleyen adres ise çok net: Silivri" dedi.
İşte Övür'ün o yazısı:
CHP'de iletişim kanalları tıkandı, siyaset dar bir alana sıkıştı. "Merkez" hem yönetim krizinde hem de büyük bir dava gölgesinde. İBB yolsuzluk dosyası iddianameye dönüştüğünde, birçok aktörün siyasi ömrünü tamamlaması kimseyi şaşırtmayacak. Parti yönetimi süreci yönetemediği gibi tansiyonu da düşüremiyor. Artık by-pass mı olur, stent mi takılır bilinmez ama arkada bekleyen dosya, tabiri caizse "turpun büyüğü".
Bu nedenle CHP'li aktörlerde korku hâkim. Öfke ve agresiflik yükseliyor, birbirlerine bile "tehdit dili" kullanmaktan geri durmuyorlar. Sürecin nasıl yönetileceğini, tonun sert mi yumuşak mı olacağını belirleyen adres ise çok net: Silivri.
Kulislerde, Özgür Özel'in Silivri ziyaretlerinden sonra sertleşen dilinin kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Özel'in parti içinde talimatları ondan aldığı iddiası sıkça dillendiriliyor. Bu da içeride çözülmeleri hızlandırıyor. Zaten CHP ile çalışan iş insanlarında ciddi bir çözülme yaşanıyor; "itirafçı" sayısı 70'i aştı. Dün yazdım, o isimlerden biri olan Aziz İhsan Aktaş, işin ucunun genel merkeze kadar uzandığını ve genel başkan yardımcılarının da en az 200 milyon TL'ye sahip olduklarını iddia ediyor.
Asıl korku ise belediye başkanları üzerinden yaşanan çözülmeler... Özlem Çerçioğlu'ndan Özlem Vural Gürzel'e uzanan geçişler, yeni kopuşların işareti.
İmamoğlu'nun tedirginliği de burada. Çünkü sadece parti içinden değil, dışarıdan da sesler yükseliyor. İBB ile iş yapan ama işini yaptıramayan büyük iş insanlarının kulislerde 10-15 milyon dolarlık rüşvetlerden söz ettikleri iddia ediliyor. Şişli'deki devasa iş merkezlerinden ilaç sanayiine kadar pek çok örnek dillendiriliyor.