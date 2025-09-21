Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere tehdit: Kıpırdayanı rezil ederim!



Bu kaotik tablo, yöneticileri ve vekilleri "pozisyon arayışına" itiyor. "Tren devrilmeden" yeni bir adrese geçmek isteyenler hiç de az değil. Ve tam bu noktada devreye yine Silivri sakini İmamoğlu giriyor. Kulislerde, mesajı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın taşıdığı; Selin Sayek Böke'ye iletilen üç kelimelik notun ise şöyle olduğu söyleniyor:

"Kıpırdayanı rezil ederim..."

Yani "siyasi hayatınızı yakarım" diyor. Daha önce valiye, YSK'ya, savcıya hakaret eden bir siyasetçinin kendi milletvekillerine ve belediye başkanlarına tehdit dili kullanması çok da şaşırtıcı değil.

Son söz: CHP'nin bu girdaptan çıkışı ancak gerçek bir yüzleşmeyle mümkün. Ama görünen o ki ortada bunu yapabilecek ne siyasi bir irade var ne de niyet. Ve tam bu noktada akla tek bir söz geliyor: "Perdeyi kapatan alkış değil, hakikattir."

***

BAHÇELİ'NİN TRÇ ÇIKIŞI VE MI6 İSTANBUL'DA

Yine Çinlilerin o sözünü hatırlıyorum, tuhaf zamanlardan geçiyoruz... Gerçekten de dünyada tuhaf şeyler oluyor, başta ABD olmak üzere Batı Bloku devletleri büyük oranda siyonist İsrail'in Gazze soykırımı karşısında sessiz kalarak övündükleri bütün değerleri yerle bir ettiler, soykırıma ortak oldular.

Yetmedi İsrail'in bölgedeki Katar dâhil 6 ülkeye saldırması karşısında da sesleri çıkmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli tam da bu zeminde o çıkışı yaptı: "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının kurulmasıdır. Bu ittifak Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşmalıdır."

Bahçeli'nin bu çıkışı hem Batı'nın çifte standardına bir meydan okuma hem de 60'larda İsmet Paşa'nın "Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır" sözünün ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Bundan sonrasını Batı Bloku düşünsün.

Oysa onlar hâlâ tuhaf şeyler peşinde. Sadece tuhaf mı bilemem ama İngiltere'nin dış istihbarat örgütü MI6'nın görevden ayrılmaya hazırlanan başkanı Richard Moore, İstanbul'da yaptığı basın toplantısında "casus toplama portalı" kurduklarını duyuruyor ve şöyle diyordu: "Rusya'daki gerçekleri paylaşma cesareti olan erkekler ve kadınlar, sizi MI6 ile iletişime geçmeye davet ediyorum. Sizi güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Hayırdır, İngiliz ajanı bunu açıklamak için neden Türkiye'yi seçti? Bu bana İstanbul'daki 6-7 Eylül 1955'te yaşanan olaylarda Beyoğlu'nda ortaya çıkan ünlü James Bond yazarı Ian Fleming'i hatırlattı. Bu kez neyin peşinde olduklarını yakında görürüz. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil.

