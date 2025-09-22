CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.
Başkan Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da konuşmasında dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan insani krize ve bölgedeki şiddet olaylarına çekecek.
TELE1'DE SKANDAL KJ
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesi çıkaran Başkan Erdoğan, CHP tarafından fonlanan TELE1'de alçakça hedef alındı.
ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.