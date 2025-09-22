CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi

CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da konuşmasında dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan insani krize ve bölgedeki şiddet olaylarına çekecek.