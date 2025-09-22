PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi

İsrail’in Gazze’deki sistematik soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesle tepki gösteren Başkan Erdoğan’ın yine mazlumların sesi olmak için BM’ye katılmak üzere ABD’ye gittiği bugünlerde CHP tarafından fonlanan TELE1’de bir skandala imza atıldı. Gazze temelinde ilerleyen programın KJ’sine "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazıldı. Skandala büyük tepki gelirken program modaretörü Musa Özuğurlu’nun İsrail'in yayılmacı politikasını destekleyen paylaşımı ortaya çıktı.

CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ! Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! Tepkiler çığ gibi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak ve temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ (Ekran görüntüsü)CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ (Ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da konuşmasında dünyanın dikkatini Gazze'de yaşanan insani krize ve bölgedeki şiddet olaylarına çekecek.

CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ (Ekran görüntüsü)CHP'nin fonladığı TELE1'de skandal KJ (Ekran görüntüsü)

TELE1'DE SKANDAL KJ

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesi çıkaran Başkan Erdoğan, CHP tarafından fonlanan TELE1'de alçakça hedef alındı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesine değinilen programda KJ'ye, "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazısı yansıtıldı.

CHP'nin fonladığı TELE1'de programa katılan sözde gazeteci Musa Özuğurlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)CHP'nin fonladığı TELE1'de programa katılan sözde gazeteci Musa Özuğurlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"İSRAİL TANKLARINI ŞAM'DA GÖRMEK İSTİYORUM"

Program moderatörü sözde gazeteci Musa Özuğurlu'nun Siyonizm propagandası yaparak Netanyahu hükümetinin yayılmacı politikasına destek veren "İsrail tanklarını Şam'ın kalbinde görmek istiyorum" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)

TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNUYOR

Yaptığı skandal programlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP'nin beslediği TELE 1 kanalı yaptığı bu rezil programlarla ve toplumu sürüklediği kin ve nefretle neyi amaçladığı ise merak konusu oldu.

Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)

SKANDALA TEPKİ YAĞIYOR

Canlı yayında yaşanan olaya sosyal medyadan tepki yağdı.

Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)

Binlerce kullanıcı Başkan Erdoğan ile bebek katili Netanyahu'nun eşdeğer gösterilmesine tepki gösterirken "Bu gazetecilik falan değil düpedüz algı operasyonu ve düşman ağzıyla konuşmaktır" yorumunda bulundu.

Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)Sosyal medyadan tepkiler (Ekran görüntüsü)

