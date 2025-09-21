Samsun’da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Aracını Kızılırmak'a sürüp eşini ve oğlunu tasarlayarak öldürmekten suçlanan Serdar Kıyak (Takvim Foto Arşiv) İFADELERİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI

KIYAK, ifadesinde aracın uçuruma yaklaştığını ve direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini iddia etti. Araç ters şekilde nehre düştü, airbag'ler açıldı. Kıyak, ön sol kapıdan çıkarak kıyıya ulaştığını, eşinin ve oğlunun araçtan çıkamadığını anlattı.

Aracını Kızılırmak'a sürüp eşini ve oğlunu tasarlayarak öldürmekten suçlanan Serdar Kıyak (Takvim Foto Arşiv) Olay yerinde yapılan incelemelerde Kıyak'ın cüzdan ve cep telefonu kuru olarak bulundu. Bu durum, aracın düşmesinden önce Kıyak'ın sudan çıktığını ve olay sırasında araçta bulunmadığını gösteriyor. Soruşturma makamları, bu durumun olası bir cinayet teşebbüsü olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.