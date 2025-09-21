Samsun'da kaza süsüyle cinayetten yasak ilişki çıktı! Serdar Kıyak meğer aynı hastanede çalıştığı psikolog ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Samsun’da aracını Kızılırmak’a süren Serdar Kıyak, eşini ve oğlunu kasten öldürmekten tutuklandı. Kıyak’ın aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı.
Samsun'un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak'ın otomobili Kızılırmak Nehri'ne sürerek eşi ve bir yaşındaki oğlunun ölümüne sebep olduğu ve 'tasarlayarak kasten öldürme suçu'ndan tutuklandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Doktor Kıyak'ın otomobili 12 Eylül 2025'te Kızılırmak Nehri'ne düştü. Kazada eşi Gülşah Kıyak ve 1 yaşındaki oğulları Poyraz yaşamını yitirdi. Serdar Kıyak ise yaralı olarak kurtuldu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kıyak, "tasarlayarak eşini ve çocuğunu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
YASAK İLİŞKİ ÇIKTI
Ulaşılan ifadeye göre Kıyak yaklaşık iki yıldır aynı hastanede çalışan psikolog D.C. ile ilişki yaşıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre, Kıyak ifadesinde "Eşim Gülşah, 12 Temmuz'da D.C. ile mesajlaşmalarımı yakalayınca tartıştık. Boşanmak istedi ama konuşup konuyu kapattık" dedi. Bu tartışmanın ardından Kıyak, olay günü ailece balık yemeğine çıkmış, yol boyunca eşine "kral mezarlarını göstereceğini" söylemişti.