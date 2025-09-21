PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili CHP'li İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

Son dakika haberi! Bayrampaşa Belediye Meclisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun yerine Başkanvekili seçmek için toplandı. Seçimin ilk 4 turunda da sonuç alınamadı. Kura çekimi sonucu CHP'nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi. AK Parti İstanbul il yönetiminin usulsüzlük nedeniyle seçimlere itiraz edeceğini bildirdi. Seçimlerde AK Parti’nin adayının oy pusulasında bir çizgi var diye oy reddedildi. CHP'nin adayının oy pusulasında ise adayın soyadı yanlış yazıldığı halde oy kabul edildi.

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi'nde seçim yapılıyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekili seçimi yapılıyor

CHP'Lİ MUTLU YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül'de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00'da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın'ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP'nin 18, Cumhur İttifakı'nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TURDA SONUÇ ÇIKMADI

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre seçim ilk iki turda 3/2 çoğunlukla yapılırken, üçüncü turda en fazla oyu alan aday Başkanvekili seçilebiliyor. İlk turda 37 üye oy kullandı. CHP'nin adayı İbrahim Kahraman 18, Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 19 oy aldı. Adaylar istenen oya ulaşamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda her iki aday da 18 oy aldı. Bir oy mühürün farklı bir yere basılması nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi (DHA) Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi (DHA)

ÜÇÜNCÜ TURDA 1 OY GERÇERSİZ SAYILDI

Üçüncü tur öncesi geçersiz oy sebebiyle mühürlenecek kağıt ve zarf sayımı yapıldı. Üçüncü turda da her iki aday 18 oy aldı; 1 oy geçersiz sayıldı.Seçimi AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik takip ederken, vatandaşlar seçimi belediye binası dışında izliyor.

Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi (DHA) Bayrampaşa Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi (DHA)

KURA İLE BELİRLENECEK

Başkanvekilinin kura ile belirleneceği bildirildi.

CHP'li İbrahim Kahraman (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İbrahim Kahraman (Takvim Foto Arşiv)

BAŞKANVEKİLİ CHP'Lİ İSİM OLDU

Gelen son dakika haberine göre, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan kura çekimi sonucu CHP'li İbrahim Kahraman başkanvekili seçildi.

Son dakika: Tutuklanan CHPli Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli olduSon dakika: Tutuklanan CHPli Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı | Seçim tarihi belli oldu

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, Bayrampaşa'da 22 meclis üyesi çıkarırken, AK Parti 12, MHP ise 3 meclis üyesi çıkarmıştı. Son istifaların ardından belediye meclisinde CHP'nin üye sayısı 18'e düştü. Böylelikle CHP'li 18 meclis üyesine karşı, AK Parti, MHP ve bağımsız üyelerin sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Bayrampaşa Belediye meclisinde seçim devam ediyor.

